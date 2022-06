Militairen en koffergooiers gaan er al op vooruit. Is dit hem dan echt, de loongolf?

Grondpersoneel op Schiphol aan het werk met de koffers en bagage van reizigers op het platform naast een KLM- vliegtuig. Het grondpersoneel krijgt een zomertoeslag van 5,25 euro per uur. Beeld ANP / Robin Utrecht

Wie de nieuwskoppen afgelopen weken las, zág hem bijna ontstaan: de loongolf. Dinsdag werd bekend dat defensiepersoneel de komende drie jaar 8,5 procent loonsverhoging krijgt, politieagenten gaan er in tweeënhalf jaar 9,5 procent op vooruit en in het onderwijs kunnen basisschooldocenten zich verheugen op 10 procent extra op het salarisstrookje. Het is allemaal klein bier vergeleken bij wat het grondpersoneel van Schiphol wist af te dwingen: een zomertoeslag van 5 euro 25 per uur.

Arbeid heeft het gewonnen van kapitaal, zo lijkt het. Al past daar wel een kanttekening: gedeeld door de looptijd van de cao’s blijft er een minder indrukwekkend cijfer over – in het geval van de politie bijvoorbeeld gemiddeld 3,8 procent. Dat is precies in lijn met de gemiddelde loonstijging die volgens voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN in mei is afgesproken. Dat is fors minder dan de inflatie over dezelfde maand: 10 procent. Minder ook dan de 5 procent die vakbond FNV de afgelopen jaren eiste.

Golfbeweging na jaren voortkabbelen

Van ‘springvloed’ wil hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen dan ook niet spreken. ‘Maar er is wel degelijk een golfbeweging te zien na jarenlang voortkabbelen.’ Dat is volgens de Tilburgse hoogleraar het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels staan tegenover 100 werklozen meer dan 133 vacatures, dat is voor het eerst sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek begon met meten.

Waar werkgevers de afgelopen jaren een te hoge looneis konden pareren door zaken te doen met zzp’ers, arbeidsmigranten, flexwerkers of robots, is dat volgens Wilthagen niet langer het geval. Er is simpelweg geen ‘blik flexwerkers’ meer dat kan worden opengetrokken. Dat betekent niet dat de vakbeweging, die al jaren kampt met dalende ledenaantallen, victorie mag kraaien. ‘De krapte is inmiddels zo ontregelend dat niet de vakbond de loonsverhogingen realiseert, maar de mensen en de markt’, aldus Wilthagen.

Ter illustratie wijst hij op de ‘wilde stakingen’ die uitbraken op Schiphol en onder buschauffeurs in Tilburg. Die begonnen bij de werknemers zelf, de vakbonden hoefden er vervolgens alleen maar achter te gaan staan. ‘Tegelijkertijd is er druk vanuit de markt. Mensen die uren in de rij staan voor Schiphol denken: geef dat personeel in godsnaam 14 euro per uur, want wij willen dat vliegtuig in.’

Herwaardering van de handjes

Verrassend aan de loonsverhogingen is dat ook publieke sectoren als de politie meedoen, zo stelt arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO. ‘Publieke partijen hebben normaal gesproken moeite om met hogere lonen te schermen omdat zij geen hogere winsten hebben om te verjubelen.’ Het geld moet uit de schatkist komen. Daardoor liggen de lonen in de publieke sector vaak lager, in de crisisjaren gold zelfs jarenlang de nullijn. Maar nu de dienstverlening in het gedrang komt, gaat de overheid de concurrentie met het bedrijfsleven toch aan.

Wilthagen ziet overigens nog een andere opvallende trend in de cao-afspraken: ‘een herwaardering van de handjes’. In veel cao’s die worden afgesloten, gaan de lagere loonschalen er meer op vooruit dan de hogere. Zo krijgen de laagste defensierangen er maar liefst 20 procent bij. ‘Door die herverdeling komt het geld op de cruciale plekken terecht: bij de mensen die onze koffers sjouwen en warmtepompen installeren.’

Op de korte termijn zullen de stijgende lonen niet leiden tot meer arbeidsaanbod, maar de vraag naar arbeid kan er op de lange termijn wel door afnemen, denkt Dekker. ‘Als de lonen in bijvoorbeeld de glastuinbouw stijgen, kan dat ertoe leiden dat het businessmodel van het Westland onhoudbaar wordt en het toch logischer is paprika’s te telen waar daadwerkelijk de zon schijnt en goedkope arbeid beschikbaar is.’