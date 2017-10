Milieueffecten Schiphol opnieuw onderzocht

Lelystad

Onlangs gaf Dijksma ook al de opdracht om een MER over de luchthaven Lelystad over te doen. In de berekeningen zouden 'onvolkomenheden' zitten over de geluidsoverlast van vliegtuigen op verschillende hoogtes. In de brief over Schiphol schrijft zij: 'De recente discussies rond het MER Lelystad hebben voor mij het belang van zorgvuldigheid hierbij nog eens onderstreept.'