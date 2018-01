Milieudefensie: Buitenlandse multinationals claimen massaal vanuit Nederlandse brievenbusfirma's

Nederland is een belastingparadijs, dus veel bedrijven zijn hier al gevestigd. Daarnaast heeft Nederland bijna 90 verdragen met andere landen

Wordt het klagende bedrijf in het gelijk gesteld, dan moet het de geplande wetswijziging terugdraaien. Doet een land dat niet, dan moet het een schadevergoeding  betalen. Die 'boete' kan in de miljarden lopen. Cijfers van de Wereldbank laten zien dat van alle 817 ISDS-zaken die wereldwijd bekend zijn het klagende bedrijf in 26,9 procent van de gevallen in het gelijk is gesteld. De staten wonnen 36,6 procent van de ISDS-zaken. In 23,5 procent van de gevallen schikten staat en bedrijf.



Volgens Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie en een van de auteurs van het rapport, is het niet toevallig dat buitenlandse bedrijven zo vaak vanuit brievenbusfirma's in Nederland claimen. 'Nederland is een belastingparadijs, dus veel bedrijven zijn hier al gevestigd. Daarnaast heeft Nederland bijna 90 verdragen met andere landen. Daarmee staat het wereldwijd op de zesde plaats.'