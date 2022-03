Milieuclub stelt top van Shell persoonlijk aansprakelijk voor ‘gebrekkig’ klimaatbeleid

De raffinaderij van Shell in Pernis. Beeld ANP

Doordat Shell onvoldoende doet om in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs, dreigen de langetermijnbelangen van de onderneming in gevaar te komen, stelt de milieuorganisatie. De raad van bestuur neemt volgens Client Earth te weinig actie om de bedrijfsvoering klimaatvriendelijker te maken. Hierdoor dreigen bezittingen (zoals oliereserves) van Shell op termijn waardeloos te worden. Daarmee overtreedt de leiding van Shell volgens Client Earth de zogenoemde UK Companies Act voor goed bestuur.

Het huidige klimaatbeleid van het energieconcern is ‘gebrekkig’, aldus Client Earth-advocaat Paul Benson. Doordat Shell te weinig mee gaat met zijn tijd, dreigt het concern hetzelfde lot als Kodak, de eens oppermachtige producent van filmrolletjes. Dit concern speelde twintig jaar geleden onvoldoende in op de digitalisering van de fotografie en film en raakte daardoor in het slop. De milieuorganisatie zegt de aanklacht tegen de leiding te doen als aandeelhouder.

Klimaatneutraal in 2050

Shell werd vorig jaar door een Nederlandse rechter gedwongen zijn uitstoot tot 2030 te verminderen met 45 procent. Het concern heeft beroep aangetekend tegen die uitspraak en is het ook oneens met de bewering van Client Earth. Het energieconcern zegt dat het in 2050 klimaatneutraal wil opereren, en in 2030 de eigen uitstoot van broeikasgassen te hebben gehalveerd. Daarmee opereert het Britse bedrijf naar eigen zeggen in lijn met het Parijse klimaatakkoord.

De energiemaatschappij verzet zich tegen bemoeienis van de rechter en vindt dat overheden leidend moeten zijn in de strijd tegen klimaatverandering: ‘Deze uitdagingen kunnen niet worden opgelost door juridische procedures.’