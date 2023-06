Mijnbouwer Savannah mag in Portugal lithium delven, magie Frans Casino-genie lijkt uitgewerkt

Dale Ferguson. Beeld savannahresources.com

Winnaar: Dale Ferguson

Wil de Europese energietransitie een succes worden, dan moet het continent minder afhankelijk worden van China voor zeldzame grondstoffen. Lithium, een belangrijk ingrediënt voor accu’s van onder meer elektrische auto’s, is daar een van.

China is wereldwijd heer en meester op het gebied van accuproductie en heeft een groot deel van de lithiumproductie in handen, samen met Australië en Chili. Europa staat aan de zijlijn.

Dit leek te veranderen toen het Britse Savannah in Portugal een lithiumvoorraad ontdekte die de Europese droom van een onafhankelijke accu-industrie dichterbij brengt. Probleem: de winning van lithium is omstreden en de weerstand tegen mijnbouw groot. Maar volgens eurocommissaris Maros Sefcovic is het Barroso Lithium Project noodzakelijk voor het halen van de klimaatdoelen.

Dus toen de Portugese toezichthouder deze week een belangrijke milieueffectrapportage goedkeurde, schoot de koers van Savannah met ruim eenvijfde omhoog. De goedkeuring kwam niet zonder slag of stoot; zo moet het Britse bedrijf een reeks maatregelen nemen om schade aan de vegetatie te beperken. Ook mag het geen water gebruiken uit een naburige rivier en moet het landschap worden hersteld nadat de winning is beëindigd.

Een opsteker voor interimbaas Dale Ferguson van het mijnbouwbedrijf, dat sprak van een prachtige mijlpaal. Het concern hoopt volgend jaar met de bouw te beginnen.

Jean-Charles Naouri. Beeld Philippe Lesage / Getty

Verliezer: Jean-Charles Naouri

Hij deed eindexamen op zijn 14de, studeerde aan de prestgieuze École Normale Supérieure en aan Harvard, en werd topman van het Franse supermarktconcern Casino. Donderdag werd goudhaantje Jean-Charles Naouri (74) echter aangehouden op verdenking van handel met voorkennis en corruptie.

Naouri werd beschouwd als een financieel genie, dat een heus Casino-imperium had opgebouwd. Maar de magie lijkt uitgewerkt. Het bedrijf, onder meer eigenaar van de ketens Franprix en Monoprix, heeft de afgelopen jaren marktaandeel verloren en zag de schuld oplopen tot dik 6 miljard euro.

Naouri zit intussen klem. Zo verlaagde S&P de kredietwaardigheid van Casino. Volgens de kredietbeoordelaar is het ‘onvermijdelijk’ dat Casino over zes maanden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen als er geen ‘onverwachte, gunstige veranderingen’ zullen komen.

Zo’n wonder lijkt in zicht, nu een steenrijke Tsjechische aandeelhouder bereid is ruim een miljard euro in het concern te steken. Zo'n financiële injectie brengt grote verlichting, maar leidt er ook toe dat Naouri de zeggenschap over zijn koninkrijk verliest.

De mogelijke malversaties waarover de Franse politie Naouri deze week ondervroeg, speelden al in 2018 en 2019. Maar de aanhouding zal zijn positie zeker niet versterken. Een betrokkene bij zei eerder tegen de Financial Times dat de Casinotopman waarschijnlijk gedwongen wordt tot een deal waarbij hij de controle verliest. ‘Vorig jaar dacht hij nog dat zoiets niet nodig was, maar sindsdien is het bedrijf achteruitgegaan.’