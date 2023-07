Migratie helpt niet tegen de krapte op de arbeidsmarkt

Migratie als oplossing voor arbeidsmarktkrapte werkt niet, zei de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp in een lezing, en ik gaf hem hierin vorige week groot gelijk. Hoezo dan, vraagt een lezer? Goede vraag, en die beantwoorden we deze week.

Het lijkt toch simpel genoeg. We komen mensen tekort, dan halen we mensen van over de grens, en dan hebben we mensen genoeg. Zo helpt migratie niet alleen tegen arbeidsmarktkrapte, maar bevordert die ook de economische groei omdat schade aan de productie wordt voorkomen.

Hoe eenduidig en overtuigend de vorige alinea misschien ook klinkt – het is onzin. Het klopt niet. Het is kletsica. Waarom? Het korte antwoord is: omdat immigranten óók mensen zijn.

De immigrant is een zegen voor zijn collega’s en diens werkgever. Eindelijk een extra paar handen. Op de werkplek helpt de immigrant natuurlijk wel degelijk tegen de daar bestaande krapte aan mensen. De migrant, echter, is niet alleen een producent, maar ook een mens. Hij wil ergens wonen, hij doet boodschappen, hij gebruikt de trein, hij moet naar de dokter. Dus is er een extra woning nodig, die gebouwd moet worden; is er extra vraag naar groenten en aardappelen en soja; is er extra capaciteit nodig in de trein; krijgt de huisarts het iets drukker.

Wat de migrant aan de productiekant, bij zijn collega’s, bijdraagt aan het oplossen van arbeidsmarktkrapte, doet hij aan de consumptiekant, als hij zijn inkomen gaat besteden, weer teniet.

En ons nationaal inkomen? Dat is groter omdat de migrant hieraan is gaan bijdragen. Per hoofd van de bevolking, daarentegen, verandert er niets of bijna niets, omdat niet alleen het nationaal inkomen is toegenomen maar ook de omvang van de bevolking (plus één migrant namelijk).

De hoofdregel is dus: migratie helpt niet tegen arbeidsmarktschaarste en heeft geen effect op het inkomen per hoofd van de bevolking.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Denk aan een migrant met zeer specifieke en waardevolle kennis. Die kan een uitzonderlijke bijdrage aan de productie leveren waardoor het inkomen per hoofd toch (een pietsje) stijgt.

Landen kunnen proberen te ontsnappen aan de hoofdregels van migratie met specifiek migratiebeleid, en op korte termijn kan dat ook. Een migrant die hier gedurende een paar maanden heel veel uren per week werkt, sober leeft, en veel geld naar huis stuurt, en dan zelf ook weer huiswaarts keert (naar man en kinderen) produceert hier meer dan ze consumeert en helpt dus wel degelijk arbeidsmarktschaarste te bestrijden. Of een land blij moet zijn met zulk migratiebeleid? Ik zou denken van niet.

Nee, arbeidsmarktkrapte, schaarste aan arbeid dus, zal ertoe moeten leiden dat arbeid duurder wordt, dat lonen stijgen. Dat is net zo helder als dat treinkaartjes in de spits duurder moeten worden omdat de zitplaatsen er dan zo schaars zijn. Bij stijgende lonen zijn sommige activiteiten niet meer rendabel uit te voeren; die worden dan beëindigd; zo komen de werkenden beschikbaar voor andere taken op de arbeidsmarkt. De hogere lonen stimuleren werkgevers om te innoveren en productie verder te automatiseren. De hogere lonen kunnen ook mensen verleiden de arbeidsmarkt te betreden. Of mensen ertoe aanzetten meer uren per week te gaan werken. Zo ontstaat vanzelf een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt.

En in dat nieuwe evenwicht geldt: de krapte is voorbij. Het inkomen per hoofd is hoger. Dat lijkt me de beste uitkomst.