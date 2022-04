Midden in de gascrisis vrezen Overijsselse biomassacentrales dat ze worden stilgelegd

Bij Brouwer in Balkbrug worden houtsnippers gestort door een leverancier. In de verbrandingsinstallatie wordt daarmee stoom en stroom opgewekt. De stoom wordt geleverd aan Friesland Campina in Balkbrug en de stroom wordt op het net gezet. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Een werkend leven lang al zijn de gebroeders Brouwer creatief met boomschors. Altijd wisten de ondernemers uit het Overijsselse Balkbrug weer een nieuwe toepassing te vinden voor restmateriaal van de houtproductie. Maar nieuwe kansen zien heeft sinds kort plaatsgemaakt voor nachtelijk plafondstaren. Ze vragen zich af of er straks nog wel rook komt uit de schoorsteen van hun blauw-oranje biomassacentrale, de jongste tak aan hun familiebedrijf. In drie generaties kwamen ze via de landbouw in de groenvoorziening en energieopwekking terecht.

Brouwer Biocentrale en drie andere Overijsselse verbranders van biomassa (in Daarlerveen, Heeten en Hengelo) lijken de eerste serieuze slachtoffers te worden van de stikstofcrisis, die in 2019 begon met een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de overheid kwetsbare natuur in Nederland onvoldoende beschermt tegen stikstof. Met de uitspraak sneuvelde onder meer een beleidsonderdeel dat relatief kleine stikstofproducenten vrijstelde van een natuurvergunning.

Vergunning verplicht, maar niet verkrijgbaar

Plotseling moesten ruim 3.500 bedrijven – met name veehouders, maar ook exploitanten van biomassacentrales – een vergunning hebben om door te mogen gaan met het uitstoten van stikstof. Een vergunning die ze niet konden krijgen, omdat de Raad van State juist oordeelde dat er al een stikstofoverschot is in Nederland.

Deze catch-22 werd door provincies omzeild door niet op te treden tegen de vergunninglozen. De overheid had immers sinds 2019 beloofd met een oplossing te komen voor de groep ondernemers die zich altijd aan de regels heeft gehouden. Maar die oplossing bleef uit.

Vrijdag komt de kersverse Stikstofminister Christianne van der Wal met haar plan om de stikstofcrisis op te lossen. Inclusief de belofte die haar voorganger ook al deed: ‘legalisatie’ voor de ruim 3.500 vergunninglozen. Binnen drie jaar.

‘Stilleggen betekent faillissement’

Overijssel kon daar niet op wachten en kondigde op 10 maart aan zich genoodzaakt te zien tot handhaven tegen de biomassacentrales. De aanleiding was een uitspraak, eind januari, van een rechter in Zwolle, die oordeelde dat er geen reden is om de centrales met hun stikstofuitstoot nog langer te gedogen.

‘Ze maken ons helemaal kapot’, zegt Paul Brouwer over de provincie. Naast bulten boomschors en houtsnippers zweeft boven hem een grijparm die computergestuurd telkens de juiste hoeveelheden hout levert aan de verbrandingsoven. ‘Stilleggen betekent al snel ons faillissement.’

Het succes met boomschors begon voor Brouwer begin jaren negentig, toen het wegennetwerk in Oost-Duitsland na de val de muur grondig werd uitgebreid. De broers kwamen met een slimme methode om de duizenden kilometers aan compensatiebomen in de berm gemakkelijk te voorzien van boomschors en stro. Goed tegen onkruid, erosie en verdroging. En toen het verbranden van hout voor de energieopwekking – met dank aan veel subsidiegeld – hier in de mode raakte, wisten de broers genoeg: boomschors en ander resthout, dat wil ook best fikken.

Stoom voor de kaasfabriek

Sinds 2017 levert hun biomassacentrale in Balkbrug 24/7 stoom aan de naastgelegen kaasfabriek. Moet je zien wat er gebeurt als zij de boel moeten stilzetten, waarschuwt Brouwer. Dan gaan de gasbranders in de kaasfabriek weer aan. ‘En dat in deze tijd’, refereert hij aan Nederlands belangrijkste gasleverancier Rusland. ‘Dan denk je helemaal: waar zijn we mee bezig?’

Het vervelende voor Brouwer is: zo kijkt een rechter niet naar de zaak. Die ziet de stikstofuitspraak van de Raad van State, die voorschrijft dat een ondernemer zoals hij een natuurvergunning moet hebben, maar die heeft hij niet. En er zijn geen garanties dat dit binnenkort verandert.

Brouwer had zelf in hoger beroep kunnen gaan, maar rekende er ten onrechte op dat de provincie dit ging doen. Wat Utrecht in een vergelijkbare zaak wel deed. Overijssel laat weten dat hoger beroep ‘zinloos’ werd geacht. Brouwer: ‘We hebben ten onrechte erop vertrouwd dat de provincie onze zaak zou behartigen'.

De provincie Overijssel vindt dat ze weldegelijk alle argumenten tegen handhaving ‘uitgebreid en gemotiveerd heeft aangevoerd’. Maar, zegt de woordvoerder ook: ‘Daarbij moet de provincie wel ten alle tijden het algemeen belang dienen: dat van ondernemers, maar ook de belangen van de natuur.’

Paul Brouwer bij de aanvoerplek van de houtsnippers voor de biocentrale. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Felle tegenstander biomassacentrales

De man die provincies via de rechter achter de broek aan zit, is Johan Vollenbroek. Met zijn Mobilisation for the Environment zat hij ook achter het baanbrekende stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019.

Vollenbroek is fel tegenstander van biomassacentrales. Installaties die volgens het Rijk duurzame energie opwekken, omdat ze alleen CO2-uitstoten die eerder door bomen is opgenomen. Vollenbroek plaatst daar grote vraagtekens bij. Bovendien: de installaties stoten niet alleen CO2 uit, maar onder meer dus ook stikstof.

Het succes van Vollenbroek in Overijssel is een klein onderdeel van zijn strijd tegen halfslachtig stikstofbeleid. Via de rechter heeft hij inmiddels de adressen van de ruim 3.500 veehouders en andere ondernemingen zonder vergunning achterhaald. Zo kan hij de grootste uitstoters onder hen op dezelfde manier juridisch aanpakken als gebeurde bij Brouwer.

Vollenbroek spreekt tegen dat hij ondernemers die te goeder trouw zijn ‘het leven zuur maakt’. Ze moeten niet zeuren, vindt hij in het geval van Brouwer: ‘Er zijn oplossingen genoeg voor het beter reinigen van de rookgassen.’ Bij Brouwer menen ze dat het ‘niet zomaar’ schoner kan.

Sprankje hoop voor gebroeders Brouwer

Sinds de ‘eerste schrik’ gloort er iets van hoop voor Brouwer Biocentrale. Volgens de minister is handhaven niet noodzakelijk. Het ministerie heeft immers miljarden euro’s klaarstaan om grote stikstofuitstoters nabij de natuur uit te kopen, met als doel een deel van de vrijgekomen ruimte te verdelen onder ondernemers als Brouwer. En, schrijft ze ook in een Kamerbrief: ‘Ik constateer dat de rechter (in Zwolle, red.) ruimte laat voor een individuele belangenafweging waarbij het mogelijk is om te onderbouwen dat handhaving niet evenredig is.’

Vollenbroek ziet in dit soort zinnetjes het zoeken naar geitenpaadjes waaraan de overheid zich op dit dossier volgens hem al jaren schuldig maakt. Provincie Overijssel is ook niet overtuigd van het gelijk van de minister en ziet nog steeds weinig kans onder handhaving uit te komen.

En zo blijven Paul Brouwer en zijn broer zich nog even afvragen: ‘Ze zullen ons toch niet echt naar de bliksem helpen?’