Microsoft zet met overname Activision Blizzard reuzenstap naar de metaverse

Beeld uit de Amerikaanse Call of Duty-competitie van Activision Blizzard. Beeld Getty Images

Strategisch, want Microsoft denkt dat gaming ‘een sleutelrol gaat spelen in de ontwikkeling van metaverse-toepassingen’, zoals Satya Nadella, ceo en bestuursvoorzitter van Microsoft, het formuleert. Met dat laatste doelt hij op de schepping van het internet van de volgende generatie. Daarbij vervagen dankzij virtual en augmented reality de grenzen tussen de werkelijke wereld en onlinewereld.

De overname van Activision Blizzard brengt Microsoft nog dichter tot de drie miljard mensen die al games spelen en die zich voor een deel zich al in een ‘metaverse’ bevinden, bijvoorbeeld als fantasiekrijgers in Azeroth, de virtuele wereld van World of Warcraft. Het maakt van Microsoft een nog grotere concurrent van Facebook, waarvan het moederbedrijf zich onlangs omdoopte in Meta, om het streven naar zo’n metaverse te onderstrepen.

De aankoop maakt Microsoft tegelijkertijd een geduchtere concurrent van Sony, dat met de PlayStation het grootste deel van de markt voor spelcomputers in handen heeft. De Xbox van Microsoft slaat minder aan, onder meer omdat er minder games zijn die alleen op die spelcomputer zijn te spelen. De PlayStation heeft meer van dat soort exclusieve titels, terwijl Microsoft de meeste van zijn games ook in een versie uitbrengt voor Windows-pc’s. Dat tempert de aanvechting van gamers die al een pc hebben om ook nog een Xbox te kopen.

Exclusieve content

Succes op gamesgebied boekt het bedrijf achter Windows, Office en Azure (clouddiensten) wel met zijn Game Pass, een Netflix-achtige dienst die gamers voor een vast bedrag laat grazen in een catalogus van meer dan honderd titels. Game Pass telt inmiddels al 25 miljoen abonnees die tussen de 120 en 156 euro betalen.

Met dit doel voor ogen legde Microsoft in september 2020 ruim 7,5 miljard dollar op tafel om een andere grote gamesuitgever te annexeren. Met Bethesda Softworks, de naam achter bekende kaskrakers als Doom, Fallout en The Elder Scrolls, dijde het aantal studio’s dat exclusieve content kan maken voor de Xbox uit tot 23. Met Activision Blizzard komen daar nog eens zeven toonaangevende gamemakers bij.

Activision Blizzard en Bethesda Softworks maken nu nog games die ook geschikt zijn om op een PlayStation te spelen. Klassieke titels blijven nog wel beschikbaar bij de concurrent, maar Microsoft sluit niet uit dat nieuwe games straks eerst of alleen te spelen zijn op zijn Xbox Series X- en Xbox One-consoles.

In de schijnwerpers

De overname komt op een gevoelig moment. Activision Blizzard staat in de schijnwerpers vanwege een bedrijfscultuur waarin seksuele intimidatie en discriminatie welig tieren. Hoewel topman Bobby Kotick steeds meer onder vuur komt te liggen, omdat hij te weinig zou doen, zegt Microsoft in het bericht over de overname dat Kotick ook na de integratie Activision Blizzard zal blijven leiden.

De koopwoede bezorgt Microsoft de derde plaats op de ranglijst van grootste gamesbedrijven ter wereld, na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Die ranglijst gaat het laatste jaar regelmatig op de schop, omdat de gamessector in een consolidatiestrijd is verwikkeld. Zo werd precies een week geleden bekend dat Take-Two, de Amerikaanse uitgever achter Grand Theft Auto, 12,7 miljard dollar neertelt voor zijn branchegenoot Zynga, het meest bekend van het onlinespel Farmville.

Dat was op dat moment de grootste overname van een gamesmaker ooit.

Take-Two had nog wat miljarden liggen, nadat het vorig jaar januari naast Codemasters greep, een Britse studio gespecialiseerd in racegames. Dat werd voor 1,2 miljard dollar weggesnaaid door Electronic Arts uit Redwood City, Californië.