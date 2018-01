Microsoft erkent: pc's en laptops met oude Windows trager na noodzakelijke update

De meeste Windows 7 en 8-gebruikers zullen een teruggang in prestaties ervaren

Volgens Windows-baas Terry Myerson hoeven eigenaren van pc's of laptops die na 2016 zijn gekocht zich weinig zorgen te maken. Anders is het voor oudere systemen. Als die op Windows 10 draaien, valt het nog mee: 'Enkele gebruikers zullen een teruggang in prestaties ervaren.' Maar met Windows 7 en 8 zullen 'de meeste gebruikers' merken dat hun computer minder presteert.



Een alternatief is er echter niet: niet updaten is geen optie. Overigens beloofde Intel-topman Brian Krzanich eerder deze week op techbeurs CES in Las Vegas dat zijn bedrijf zelf ook snel met updates komt voor het merendeel van zijn chips. Tegelijk raadde de topman aan om ook de updates van softwaremakers, zoals Microsoft, Apple en Google, te installeren. Over het voorspelde snelheidsverlies liet hij zich toen nog in vaagheden uit: dit zou erg afhankelijk zijn van wat mensen op hun computer doen.