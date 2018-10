Met verbod op Stints grijpt PostNL noodgedwongen terug op oude bakfietsen en diesels

Door het verbod op de Stint heeft PostNL in Amsterdam, toch al geplaagd door een postbodetekort, nog een logistieke puzzel te leggen. De 31 elektrische karretjes van de bezorgdienst die in de hoofdstad reden, worden sinds maandag noodgedwongen vervangen door dieselvoertuigen of door kleinere, vaak oudere elektrische bakfietsen.

Stints werden in Amsterdam ingezet door PostNL voor het legen van honderden brievenbussen. Foto ANP

Achter de schermen was het een ‘behoorlijke overwerkoperatie’ om voor elkaar te krijgen dat de honderden routes konden worden gereden, zegt een woordvoerder. Zo werden reservebakfietsen die stilstonden deze week in allerijl opgeknapt en werden fietsen die gepland waren voor andere steden toegewezen aan Amsterdam.

Door een tekort aan postboden in Amsterdam heeft PostNL al langer logistieke problemen met het bezorgen van reguliere brievenpost. Als oplossing heeft PostNL een pendeldienst voor bezorgers opgetuigd. Met een wel erg ontspannen werkdag als lokkertje werft uitzendbureau Tempo Team onder meer Rotterdammers voor een baantje in aartsvijand Amsterdam.

‘Je werkdag begint om 09.30 uur en dan vertrek je vanaf een centraal punt in Rotterdam richting Amsterdam’, staat in de vacature voor flexwerkers. ‘Gedurende deze reis kan je gezellig met je collega’s bijkletsen of lekker ontbijten. Rond 16.00 uur ben je klaar met je werkzaamheden en zal je weer terug richting Rotterdam gaan. Je rust lekker uit in de bus en je dag kan je nabespreken met je collega’s. Je komt dan ongeveer om 17.30 uur aan in Rotterdam.’

Al enige tijd maken tientallen flexwerkers gebruik van dit aanbod, voor 9,65 per uur, inclusief reiskostenvergoeding en 8 euro per maand smartphonevergoeding. De bezorgers komen niet alleen vanuit de regio Rotterdam, maar ook uit andere delen van het land naar de hoofdstad. ‘Amsterdam heeft de grootste economische groei’, zegt de woordvoerder. ‘Daar is dus ook de meeste concurrentie om banen. Rotterdam heeft een heel andere arbeidsmarkt.’ Ook voor Den Haag, Haarlem en het Gooi worden postboden buiten de regio geworven.

Geen noodplan

In Amsterdam hadden de forenzende postboden overigens niet met de Stints gewerkt, als die nog waren toegestaan. Deze werden vooral ingezet voor het legen van honderden brievenbussen en voor het halen en brengen van bedrijfspost. Op de vraag hoe het verder moet zonder de elektrische karretjes – als die definitief of langere tijd niet de weg op mogen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) – wil PostNL niet vooruitlopen.

Wordt er dan niet gewerkt aan een noodplan, met de kerstpost in aantocht? ‘Nee, op dit moment zijn we druk met de post van vandaag.’ Een toevallig voorbij ploeterende bezorger in Amsterdam-Oost bevestigt dit beeld als hij, klagend over de extra routes, slecht functionerende versnellingen en zachte banden, zijn weg vervolgt op een enigszins brak ogende bakfiets.