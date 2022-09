Met twee miljard winst is The Firm toch niet triviaal?

Het was zonder twijfel de saaiste televisie sinds het testbeeld van de buis is verdwenen. Zondag volgde een BBC-camera zes uur lang een handvol zwarte auto’s die van Balmoral naar Edinburgh reden met de kist van de overleden koningin. De commentatoren raakten verstrikt in hun eigen superlatieven over de voorbeeldige vrouw die hoger in de hemel moet eindigen dan moeder Teresa en de maagd Maria.

Maar het Britse publiek zappte niet weg. En ook de rest van de wereld keek mee. Want het wel en wee van de Windsors is het sprookje van zeven miljard wereldburgers. Afgelopen zaterdag stond in deze krant een ingezonden brief dat de hoeveelheid aandacht voor de dood van deze 96-jarige vrouw niet van deze tijd was. Dat zou zo zijn als alle mensen in de wereld gelijk zijn. Maar de leden van het Britse koningshuis zijn huizenhoog boven ons verheven. Het zijn grotere sterren dan de voorhoede van Paris Saint-Germain of de winnaars van de Oscars.

De enorme aandacht voor dat koningshuis past juist perfect in de tijdsgeest. Hoe tumultueuzer de wereld en hoe sneller de veranderingen, hoe groter de behoefte aan vastigheid. En dat bieden de Windsors, of het nu de middeleeuwse spreuken zijn waarmee een door lords en geestelijken omringde Charles III – gaan we die hier Karel III noemen, net zoals zijn voorgangers Karel 1 (van de sigaren) en Karel II? – zaterdag werd geïnstalleerd. Of de wijze waarop Elizabeth II zeventig jaar op de troon bleef zitten zonder ooit iets inhoudelijks te zeggen.

De Britten begrijpen dat. De wedstrijden in de Premier League werden afgelast, stakingen opgeschort en de door de Bank of England geplande renteverhoging op de lange baan geschoven. Vergeleken met een koninklijk overlijden was het openbare leven zelfs tijdens de Battle of Britain in 1940 minder ontregeld. Tot volgende week maandag zal de BBC 24 uur per dag programma’s over her majesty blijven verzorgen. Wie het triviaal vindt, zal er ook in het Amazonegebied of Timboektoe mee moeten leren leven.

Het Britse koningshuis wordt The Firm genoemd. Het is een bloeiend bedrijf dat continu nieuwe intriges verzint die via series als The Crown of real live via de schandaalbladen worden verkocht. Geen dag gaat voorbij zonder nieuws over de strapatsen van prins Andrew of de vermeende ruzies met Harry en Meghan. Het koningshuis is een kip met gouden eieren. The Independent schatte ooit de netto opbrengsten van het Britse koningshuis op 2,1 miljard euro per jaar. En dat was nog een zeer conservatieve berekening.

Wie als toerist naar Engeland komt, wil, alle prachtige museums en kathedralen ten spijt, eerst Buckingham Palace, Windsor Castle en de Tower zien waar de royals wonen en werken en in het verleden ook veelvuldig op het schavot eindigden. Misschien had met het oog op die traditie ook meteen maar het hoofd van het lijf van de dode koningin moeten worden gescheiden. Dan had het onverzadigde kijkerspubliek tenminste twee keer een uitzending van zes uur kunnen worden voorgeschoteld.