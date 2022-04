Met Pasen zijn er nog wel eieren, maar pluimveehouders kunnen voer nauwelijks meer betalen

Kippenstal in Beuningen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het zijn ongekende tijden, zegt Jacco Wisserhof (39), een pluimveehouder uit Rhenen met 43 duizend kippen. Sinds de oorlog in Oekraïne begon, is de prijs van kippenvoer met ruim een kwart gestegen. ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt.’

Kippenboeren zagen de voerprijzen al stijgen voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Dat kwam door de krapte op de grondstoffenmarkt, maar ook doordat corona het transport bemoeilijkte. Wisserhof: ‘De oorlog heeft dat effect dubbel en dwars versterkt.’ Gemiddeld is de prijs voor niet-biologisch kippenvoer sinds oktober vorig jaar met 50 procent gestegen. De hoge voerprijzen drukken in het bijzonder op pluimveehouders, omdat de kostprijs van een ei voor twee derde bestaat uit voerkosten.

‘Doordat Oekraïne geen kippenvoer meer kan leveren is de hele wereldmarkt verstoord’, zegt Kees de Jong, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP. Nederland importeert minder dan een kwart van zijn niet-biologische kippenvoer uit Oekraïne. ‘Dat is relatief weinig, maar een paar procent tekort kan al een prijsopdrijvend effect hebben.’

De biologische dierhouderij is wel sterk afhankelijk van Oekraïne voor zijn voer. 80 tot 90 procent van de biologische zonnebloemschilfers, maïs en tarwe komen daarvandaan. Volgens De Jong zullen boeren moeten uitwijken naar niet-biologische grondstoffen. Hij ziet nu in dat de sector biologische producten beter uit meerdere landen had kunnen importeren. ‘Maar zolang iets goed gaat, kijk je niet naar alternatieven.’

Compensatie

Sinds 1 april ontvangen Wisserhof en andere pluimveehouders een tegemoetkoming vanuit de retailsector. Die verschilt per bedrijf, afhankelijk van de afspraken die eierhandelaren hebben gemaakt met onder meer supermarkten. Wisserhof ontvangt op een scharrelei van 7 cent ruim 1 cent compensatie. ‘Het maakt voor nu zeker het verschil. Maar of het voldoende is, hangt af van de voerprijzen. Als die blijven stijgen, moeten we misschien weer met elkaar om de tafel gaan zitten.’

De pluimveehouderij is niet de enige sector die vraagt om heronderhandelingen, zegt Marc Jansen, directeur van retailbrancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Volgens hem kunnen prijsverhogingen niet veel langer worden doorberekend aan de consument. ‘Bij steeds meer mensen komt aan het einde van de maand de bodem van de portemonnee in zicht.’

Jansen vermoedt dat kostenstijgingen in de pluimveesector niet alleen worden veroorzaakt door grondstoffenschaarste. ‘Er zijn pluimveehouders die extra voer inkopen om er zeker van te zijn dat ze hun dieren kunnen voeden. Dat verstoort de markt nog verder.’ De Jong voorziet op de korte termijn geen tekorten bij supermarkten. ‘Met Pasen zijn er gewoon eieren. Maar tegen Pinksteren kan dat anders zijn.’

Ongeveer twee derde van de Nederlandse eierproductie komt in een doosje in de winkel te liggen, de rest gaat naar de verwerkende industrie. Die sector heeft in tegenstelling tot de supermarktketens nog geen afspraken gemaakt met de pluimveehouderij over hogere prijzen. De Jong: ‘De onderhandelingen verlopen zeer moeizaam, omdat de meeste producenten geen tegemoetkoming willen betalen.’ Consumenten willen Nederlandse eieren in de supermarkt, maar de verwerkende industrie kan ook uitwijken naar het buitenland. ‘De eieren in een pot mayonaise kunnen net zo goed uit Spanje of Polen komen.’

Gasprijzen

De stijgende voerprijzen zijn niet de enige tegenvaller voor de pluimveehouderij. Wisserhof haalt de wet van Murphy aan: alles wat fout kón gaan voor de boeren, ging ook fout. De prijzen van gas, elektra en brandstof schoten omhoog, waardoor de gehele landbouwsector zijn kosten sinds vorig jaar zomer met 50 tot 60 procent zag stijgen, blijkt uit een enquête van LTO. Naast hogere kosten voor licht en ventilatie in de stallen zijn de leghennen zelf ook in prijs gestegen. De kuikens eten immers duurder voer en moeten verwarmd worden met duurder aardgas.

Dan is er nog het vogelgriepvirus dat de pluimveesector al een half jaar in zijn greep houdt. Sinds de eerste uitbraak in oktober vorig jaar zijn er bijna 1,5 miljoen kippen, eenden en kalkoenen geruimd. Het ziet ernaar uit dat de piek achter de rug is. Als reactie op de virusuitbraak kondigde toenmalig demissionair minister Carola Schouten van Landbouw een ophokplicht af. De 18 duizend vrije uitloopkippen van Wisserhof konden daardoor de afgelopen maanden niet buiten lopen. Als gevolg daarvan krijgt hij geen vrije uitloopstempel voor zijn eieren, die hij noodgedwongen moet verkopen als scharreleieren. Dat kost hem 2 cent per ei.

‘Het gaat om serieus geld’, zegt vakgroepvoorzitter De Jong, die zelf bijna veertig jaar kippen heeft gehouden. ‘Vorig jaar was er door de vogelgriep ook al zo’n ongekend lange ophokperiode. Veel boeren denken er nu serieus over na of ze nog vrije uitloopkippen willen houden. Ze kunnen die grond ook verhuren of gebruiken om gewassen te verbouwen. Dat zou betekenen dat veel bedrijven hun kippen weer permanent naar binnen halen.’

Pluimveehouders die op het punt staan nieuwe kippen te kopen, moeten een lastige keuze maken. Na aankoop duurt het nog ongeveer een half jaar voordat de dieren eieren gaan leggen. Wisserhof: ‘Op het moment kunnen we drie tot zes weken vooruitkijken, maar je kan onmogelijk weten welke prijs je over een half jaar voor je eieren krijgt. Dat zijn enorme risico’s. Je kan het geld net zo goed in het casino uitgeven.’ Zelf moet hij over twee maanden beslissen of hij nieuwe kippen koopt voor het einde van het jaar. ‘Ik ben er nog niet uit.’

Vooralsnog draait Wisserhof mede dankzij de tegemoetkoming geen verlies, maar een financiële buffer opbouwen gaat niet. ‘Het is nu puur quitte spelen. Dit is een periode van overleven. We kunnen het als sector nog wel even volhouden, maar niet een half jaar.’ De Jong zegt dat kippenboeren voldoende betaald moeten krijgen voor hun producten. ‘Anders zullen sommigen ervoor kiezen om de stekker eruit te trekken. Zo niet, dan doen hun financiers dat wel.’