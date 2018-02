Met hulp van Trump rinkelt de kassa voor Twitter, het aandeel van Facebook daalt

Eind vorig jaar besloot Jack Dorsey tien dagen van absolute stilte in acht te nemen. Het was een opvallende actie van een man die het moet hebben van online geklets. Tijdens Kerst en Oud en Nieuw volgde hij een Vipassana-cursus - een van de oudste Indiase meditatietechnieken - om zich even terug te kunnen trekken uit de drukte van de sociale media. Al het geklaag over twee miljard dollar aan verliezen sinds de beursgang was hij spuurzat.



En een maand later lijkt de man die zowel de hoogste baas is van microblogsite Twitter als moederconcern Square zich in de handen te kunnen wrijven.