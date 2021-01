Met het verdwijnen van Debenhams sterft de oude dame onder de Britse warenhuizen

De teloorgang van Debenhams is compleet, de 118 filialen, zoals deze in Londen, sluiten de deuren. Beeld Shutterstock

De Verenigde Staten waren net twee jaar onafhankelijk, de modekoning Beau Brummell werd geboren en de Franse Revolutie moest nog plaatsvinden. Tegen deze achtergrond zag in het jaar 1778 een textielwinkel het daglicht, aan de Wigmore Street in Londen. Debenhams, zoals het later zou heten, groeide uit tot het voornaamste warenhuis van Groot-Brittannië. Maar die tijd is voorbij. Na 243 jaar zal de oude dame onder de warenhuizen uit de Britse winkelstraat verdwijnen. Het baronetschap Debenhams was reeds uitgestorven.

De nieuwe eigenaar, online modeketen Boohoo, heeft het merk Debenhams voor omgerekend 62 miljoen euro gekocht, maar maakte maandag meteen bekend dat de 118 filialen zullen sluiten, na een korte opheffingsuitverkoop die zal volgen wanneer de lockdown ten einde komt. Het verdwijnen van Debenhams zal een gat slaan in menig winkelstraat of -centrum. Een miljoen vierkante meter zal leeg komen te staan, het equivalent van 148 voetbalvelden. Naar schatting 12.000 mensen zullen hun baan verliezen.

Langzaam sterfproces

De teloorgang komt niet als een grote verrassing. Nadat het drie jaar geleden haar grootste verlies uit de geschiedenis had bekendgemaakt, begon voor Debenhams een langzaam sterfproces met faillissementsperikelen, sluiting van filialen en overnamegeruchten. Nu is de genadeklap uitgedeeld. Het vijftien jaar oude Boohoo, opgericht door een Britse ondernemer van Aziatische komaf, belooft dat het merk zal blijven bestaan, al blijft de vraag hoe dat zal rijmen met een internetbedrijf dat kleren voor jongeren verkoopt.

Debenhams, door oudere Britten soms nog aangeduid met Debenham and Freebody, had juist last van vergrijzing. Anders dan de collega’s van Selfridges en John Lewis is het Britse equivalent van Vroom & Dreesman niet helemaal met de tijd meegegaan. Saillant detail: in 2009 kwam er een samenwerking tussen Debenhams en V&D tot stand. Zes jaar later verdween het Nederlandse warenhuis en nu is het de beurt aan de Britse soortgenoot. Debenhams was irrelevant geworden voor de moderne consument. Het was vlees noch vis.

Belegen imago

Met hetzelfde probleem kampt Marks & Spencer, een andere oer-Britse naam waarvan de kledingtak al jaren zwabbert. Ondanks goedbedoelde initiatieven blijft aan het merk een belegen imago kleven. Met enige regelmaat komt het nieuws dat er weer een paar M&S filialen gesloten zijn. Afgelopen jaren zijn traditionele namen als Littlewoods, Woolworths en Peacocks reeds verdwenen. House of Fraser wist het vege lijf te redden dankzij een overname van Mike Ashley, de miljardair die als een aasgier door de stervende winkelstraten vliegt.

En die verlaten winkelstraten zijn dankzij de eindeloze lockdowns het decor van een survival of the fittest. Op Oxford Street staat het vlaggenschip van Debenhams, ingeklemd tussen Disney en House of Fraser, er verloren bij, om de hoek van de plek waar William Clarke eind 18de eeuw zijde en katoen begon te verkopen. Voorbijgangers keuren de reclames van Valentino en Guerlain in de etalage geen blik waardig. Binnen zijn twee monteurs aan het werk en neemt een schoonmaker de roltrapbanden af met een doekje.

Het filiaal maakt zich op voor een laatste stormloop van koopjesjagers, waarna een stukje Groot-Brittannië naar het wereldwijde web zal migreren.