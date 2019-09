Met het ‘budgetafscheid’ schudden zij de uitvaartbranche op

Hij begon als prijsvechter in grafkisten. Zes jaar later regelt het bedrijf van Jan-Jaap Palma enkele duizenden uitvaarten per jaar, meestal veel goedkoper dan de concurrentie. Ook in tijden van rouw wordt op de centen gelet.

Als hij van tevoren had geweten hoe hard de uitvaartwereld was, was hij er niet aan begonnen. Jan-Jaap Palma (34) – boomlange kerel, vriendelijk gezicht – komt na dik een uur vertellen over zijn branche tot die sombere conclusie. ‘Er wordt een goede boterham verdiend, maar er is zoveel haat en nijd, zoveel afgunst, dat is ongelooflijk.’

Zes jaar geleden begon hij voor zichzelf als prijsvechter in grafkisten. Hoeveel kost zo’n kist eigenlijk, vroeg hij zich op een dag af. Het bleek lastig te achterhalen, geen uitvaartondernemer wilde een bedrag noemen. Dat kon alleen maar betekenen dat er goed geld aan werd verdiend, concludeerde Palma. Hij zegde zijn baan als autoverkoper op en begon een handel in kisten: goedkopegrafkisten.nl.

Bij Palma kocht je een kist voor nog geen derde van wat de gevestigde uitvaartbedrijven ervoor vroegen. Er was vraag naar. Genoeg mensen bleken ook in tijden van rouw op de centen te letten en wisten zijn site te vinden. Al snel vroegen klanten hem of hij ook andere diensten kon leveren: vervoer van het lichaam, een kleine plechtigheid. Inmiddels heet zijn bedrijf Uitvaart24 en begeleidt Palma jaarlijks enkele duizenden lichamen van huis of ziekenhuis naar graf of urn.

Geen rouwkaarten

Uitvaart24 is de EasyJet onder de uitvaartbedrijven. Een ticket naar de laatste bestemming is al te krijgen vanaf 1.250 euro. Voor die prijs krijg je het pakket Essentie: geen rouwkaarten, geen plechtigheid, geen koffie en cake – de overledene wordt opgehaald en komt terug in een ‘as-bus’ of ‘strooikoker’. Extra opties kosten meer, maar zijn goedkoper dan bij de concurrent. Een complete begrafenis met een plechtigheid, een privégraf en vijftig consumpties kost nog geen vijfduizend euro. Elders is dat al snel het dubbele.

Jan-Jaap Palma, oprichter en eigenaar van Uitvaart24. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het is afscheid zonder opsmuk. Uitvaart24 is gevestigd in een zwart gebouw op een bedrijventerrein in Amsterdam-West. Op de pui staat Uitvaart, rechts zit een velgenhandelaar, links een bouwbedrijf. De voordeur leidt naar een kantine en een sober zaaltje waar afscheid kan worden genomen (optioneel, 249 euro). De geliefde ligt dan opgebaard onder een systeemplafond, kaarsen brengen sfeer.

Aanpalend zijn de wasruimte en koeling (plek voor 24 lichamen), daarachter de opslag van kisten en de entree voor het overledenentransport. Boven is het kantoor voor de baas en zijn twaalf medewerkers. Op internet kent het bedrijf vele gedaanten. Palma opereert in heel Nederland via honderden websites, buiten de Randstad werkt hij samen met andere uitvaartcentra.

Hij heeft met zijn onorthodoxe werkwijze de uitvaartbranche opgeschud, zegt hij. Uitvaart24 is goedkoop, zakelijk en transparant. Alle tarieven staan online, iets wat volstrekt normaal is in alledaagse commerciële zaken, maar een uitzondering wanneer het de dood betreft. Hij onderscheidt zich ermee van zijn concurrenten en wordt er naar eigen zeggen om verguisd. Een budgetuitvaart zou niet respectvol zijn, niet uitvaartwaardig.

Deels is het afgunst, zegt Palma. ‘Bij een crematorium hebben we meegemaakt dat de uitvaartondernemer van de dienst vóór ons onze bloemen weggooide.’ Toch volgen de critici zijn voorbeeld, zegt hij. ‘Ze zijn bijna allemaal bezig een budgetlabel op te zetten. Aan de ene kant halen ze ons neer, aan de andere kant proberen ze ons te kopiëren.’ Wat hij niet ‘respectvol’ vindt, is hoe in de uitvaartbranche zaken wordt gedaan.

Gepiepeld

Uitvaartondernemers zijn ‘geraffineerd commercieel’, zegt hij. Als hij een autobedrijf zou beginnen, zou hij zijn verkopers op stage sturen in de uitvaartbranche. Een opdrachtgever voor wie hij een uitvaart verzorgt, verloor een jaar eerder zijn moeder. De begrafenis kostte 11 duizend euro. Nu is vader overleden en kreeg Uitvaart24 de opdracht. ‘Wij doen het voor 5.800 euro, exact dezelfde uitvaart, zelfde begraafplaats, zelfde bloemstuk. Ze hebben het gevoel dat ze door die ander gepiepeld zijn.’ Mensen zijn kwetsbaar wanneer ze afscheid nemen van een dierbare, vertelt hij, geld is dan niet het belangrijkst. ‘Daar wordt handig gebruik van gemaakt.’

Een aantal uitvaartbedrijven heeft samen een keurmerk opgericht. Palma doet er niet aan mee. Eén belofte is transparantie: aangesloten ondernemers moeten binnen 24 uur na het ‘regelgesprek’ een begroting overleggen. Een wassen neus, zegt hij. In die eerste 24 uur is de hele uitvaart al in gang gezet, het lichaam is opgehaald, de rouwkaarten en de kist zijn besteld.

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Mijndert Rebel is voorzitter van de stichting Keurmerk Uitvaartzorg en zelf ook uitvaartondernemer. Het keurmerk bestaat sinds 2007 en is er gekomen om wanpraktijken te weren uit de branche, vertelt hij. Palma heeft een punt, maar hij oordeelt te hard over zijn collega’s, vindt Rebel. ‘Ik ken hem een beetje. Hij is niet vies van opruiend taalgebruik.’ De termijn van 24 uur is voor beide partijen prettig, zegt Rebel. Ook de opdrachtgever heeft even nodig om bijvoorbeeld een keuze te maken tussen een algemeen (gedeeld en goedkoop) graf of een duurder privégraf.

Meteen met een offerte in huis vallen kan ook nadelen hebben, zegt Palma’s collega-ondernemer. De klant heeft amper tijd om na te denken. ‘En kan zich daardoor gedwongen voelen om keuzes te maken. Voor elke wijziging moet je dan apart terug en moet je alsnog bijbetalen.’ Toch prijst hij Palma als pionier van de budgetuitvaart. ‘Hij is als een van de eersten daar ingesprongen. Heel slim.’ Ook Rebel biedt inmiddels een goedkope variant voor nabestaanden met een kleine portemonnee.