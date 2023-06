Met het bouwen van windturbines heeft Siemens forse tegenwind, eigenaar Neptune Energy is schatrijk na verkoop bedrijf

Maria Ferraro Beeld Siemens Energy

Verliezer: Maria Ferraro, cfo Siemens Gamesa

Ruim een maand geleden, bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers, had Maria Ferraro, de financiële topvrouw van windturbinebouwer Siemens Gamesa nog een vrolijk stemmende videoboodschap: na maanden gekwakkel waren de inkomsten sterker dan verwacht gestegen. Hoewel de winstgevendheid nog aandacht nodig had, trad Ferraro de toekomst met optimisme tegemoet, zei ze.

Grote kans dat het optimisme de cfo is vergaan: vrijdag waarschuwde moederbedrijf Siemens Energy dat de kwaliteitsproblemen bij Siemens Gamesa zeker de komende vijf jaar nog merkbaar zullen zijn. Tot overmaat van ramp is onduidelijk hoe groot de pijn zal zijn, waarop beleggers in paniek raakten en het aandeel eenderde van zijn beurswaarde verloor.

De Europese windsector verkeert al langere tijd in slecht weer door hogere prijzen voor grondstoffen en materialen en personeelstekorten. Ook waren er al langer kwaliteitsproblemen bij de Spaanse tak van het bedrijf. ‘De winstwaarschuwing was geen complete verrassing, wat ons verraste was de omvang ervan’, zeiden analisten van JP Morgan tegen Reuters. Begin dit jaar had de turbinebouwer al een reservering van bijna een half miljard euro moeten nemen vanwege de kwaliteitsproblemen.

Ceo Christian Bruch van Siemens Energy laakte onder meer de cultuur binnen het bedrijfsonderdeel, waar problemen ‘te lang onder het tapijt zijn geveegd’. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers hoopt het concern meer details te geven over de aard en omvang van de problemen.

Winnaar: Sam Laidlaw, baas van energieconcern Neptune Energy

Aan de fossiele kant van de energievoorziening gaat het de laatste tijd in financieel opzicht een stuk beter. Dit merkt ook de Brit Sam Laidlaw, die in 2015 Neptune Energy oprichtte, samen met een een aantal investeringsmaatschappijen en een Chinese partij. Zijn bedrijf, groot in Noordzeegas, is vrijdag voor omgerekend 4,5 miljard euro verkocht aan het Italiaanse energieconcern Eni.

De Italianen willen hun activiteiten op het gebied van aardgas uitbreiden en hadden volgens Reuters al sinds eind vorig jaar een oogje op Neptune Energy, dat zich net als bijvoorbeeld het Nederlandse One-Dyas richt op de Noordzee. Tot voor kort was deze regio vooral het domein van grootmachten als BP en Shell, maar door dalende opbrengsten is het gebied al een tijdje minder in trek bij Big Oil.

Neptune Energy kreeg de velden in de Noordzee in 2018 in handen toen het de bezittingen overnam van het Franse Engie. Inmiddels is het de grootste producent van Nederlands Noordzeegas en produceerde het vorig jaar gemiddeld 135 duizend vaten olie-equivalent per dag. Zo’n driekwart daarvan is gas. Verder is het concern actief in Groot-Brittannië, Noorwegen, Indonesië en Algerije. De belangen in Duitsland blijven buiten de deal.

Laidlaw liet vrijdag in een verklaring weten ‘ongelooflijk trots’ te zijn op de prestaties van zijn bedrijf en medewerkers. De overname luidt volgens hem een ‘nieuwe en opwindende fase in’ die de energietransitie verder zal helpen en gunstig zal uitpakken voor de energiezekerheid. Het bedrijf verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond kan worden.