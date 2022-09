Met een rij oude sportwagens voor de deur maakt Porsche soepel debuut op de beurs van Frankfurt

Een Porsche 356 voor het gebouw van de Frankfurter beurs. Beeld AP

Het wemelde donderdagochtend van de historische sportwagens voor de entree van de Frankfurter Wertpapierbörse, het statige gebouw waarin de Frankfurter beurs huist. Ten overstaan van fotografen knielde Porsche-ceo Oliver Blume naast een aantal klassieke modellen uit het rijke verleden van het automerk.

Het persmoment hield verband met wat zich binnen in het pand voltrok: de grootste beursgang in Frankfurt sinds Deutsche Telekom in 1996 - en de grootste van Europa in elf jaar. Moederbedrijf Volkswagen AG haalde met de verkoop van de Porsche-aandelen 9,4 miljard euro op. Het luxe automerk is nu ruim 77 miljard euro waard. Bij de opening van de beurs bedroeg de waarde van een aandeel Porsche 82,50 euro, in de loop van donderdag klom dat tot 85 euro.

‘Droom komt uit’

‘De eerst reactie van de markt is heel positief’, zegt Blume aan persbureau Reuters, ‘dit toont het potentieel van ons bedrijf’. Tegenover de Duitse krant Bild: ‘Vandaag komt voor ons een grote droom uit'. De beurswaarde van Porsche staat bijna gelijk aan die van moederconcern Volkswagen en is hoger dan concurrenten Mercedes en BMW.

Porsche telt 911 miljoen aandelen, dat aantal verwijst naar het vermaarde Porsche-model P911. Het bedrijf kondigde de beursgang vorig jaar aan. Door inflatie en stijgende rentes staan aandelenmarkten wereldwijd onder druk. Dat Porsche donderdag toch de gang naar de beurs maakte houdt verband met de erfgenamen van oprichter Ferdinand Porsche.

Touwtjes in handen

Een kwart van de aandelen is voor de Porsche-holding van de families Porsche en Piëch. Tot de verkoop van Porsche aan Volkswagen in 2012 hielden zij de touwtjes in handen. De families herwinnen hun machtspositie dankzij een vetorecht dat aan hun aandelen vast hangt.

De in Duitsland beroemde autofamilies zijn daarnaast grootaandeelhouder van Volkswagen AG. Eerder dit jaar werd Porsche-ceo Blume ook aangesteld als topman van Volkswagen. Het moederbedrijf zegt een deel van de miljarden uit de aandelenverkoop van Porsche te gebruiken om in te zetten op elektrisch rijden.