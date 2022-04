Met een belang van 9,2 procent komt Musk in bestuur Twitter

Elon Musk Beeld REUTERS

Daarmee is Musk de grootste aandeelhouder van de dienst waarvan hij zelf een grote gebruiker is. Musks aandelenaankoop werd eerder deze week duidelijk uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn ingediend.

Twitter-topman Parag Agrawal maakt nu bekend dat Musk bestuurder wordt. ‘Uit gesprekken de afgelopen weken werd ons duidelijk dat hij een meerwaarde voor ons bestuur zou zijn’, schrijft hij op Twitter. ‘Hij is een gepassioneerde fan én intense criticus van onze dienst en dat is precies wat nodig is om ons sterker te maken.’

Verder stelt Twitter dat Musk zijn belang niet uit zal breiden tot meer dan 14,9 procent zolang hij bestuurslid is. Zijn termijn loopt tot en met 2024. Elon Musk lijkt zich ondertussen al warm te draaien om zich actief met Twitter te bemoeien. Maandag plaatste hij op Twitter een peiling of mensen iets zien in een optie om berichten na publicatie te redigeren. Twitter-ceo Parag Agrawal reageerde op de tweet van Musk met een eigen bericht, waarin hij waarschuwde dat de consequenties van de peiling ‘belangrijk’ zijn. ‘Stem zorgvuldig’, voegde hij toe, daarmee verwijzend naar Musks eigen woorden bij een eerdere peiling waarin hij zijn volgers verzocht zich uit te spreken over de vraag in hoeverre Twitter de principes van vrijheid van meningsuiting omarmt.

Op 1 april meldde Twitter (ogenschijnlijk voor de grap) een redigeerknop te lanceren, iets waar voor- en tegenstanders al jaren een fel debat over voeren.