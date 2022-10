Met Duyvis, voor als er een fuif is, wordt het straks dankzij warmtebatterijen ook nog eens een groen feestje

De chips van Lays rollen uit de grote bakovens in de fabriek bij Broek op Langedijk. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als het gaat over de zegenrijke rol van batterijen in de energietransitie, worden meestal accu’s bedoeld die elektriciteit kunnen opslaan. Eigenlijk is dat gek, zegt Martin Schichtel, ceo van het Duitse Kraftblock. Want de helft van alle verbruikte energie is warmte. Die wil je ook kunnen bewaren, zeker als ze is geproduceerd met duurzame stroom van wind of zon. Technologie van Kraftblock kan hierbij helpen, zegt Schichtel.

Kraftblock bouwt warmtebatterijen, grote containers gevuld met bolletjes die zijn gemaakt van ijzerslakken en een bindmiddel. Als er hete lucht door deze bolletjes van 30 tot 40 millimeter geblazen wordt, warmen ze op. In een later stadium kan die energie er weer aan onttrokken worden door er koude lucht doorheen te blazen. Die lucht wordt heet en kan de energie via een warmtewisselaar afgeven voor gebruik in bijvoorbeeld industriële processen.

De batterijen van Kraftblock kunnen temperaturen tot 1.300 graden Celsius aan, waardoor ze ingezet kunnen worden in bijna alle zware industriële processen, stelt Schichtel. Wanneer de warmte wordt opgewekt met groene elektriciteit, zijn volgens de Duitser enorme duurzame klappers te maken.

Minder gas bij chipsproductie

Voedingsconcern PepsiCo, dat op zoek was naar manieren om te verduurzamen, zag potentie in de Duitse warmtebatterij. Het concern wil de CO2-uitstoot van zijn Lays-chips en Cheetos zoutjes in de fabriek in Broek op Langedijk verlagen. Samen met energiebedrijf Eneco zijn sinds 2019 plannen gemaakt om de gasconsumptie bij chipsproductie fiks te verminderen door het bakken te elektrificeren met groene stroom.

Vlak naast de fabriek moet komend jaar de installatie verschijnen die bestaat uit twee warmtecontainers met ijzerslakken en een zogenoemde e-heater (een industriële föhn) die de lucht verwarmt tot 800 graden Celsius. Met de eerste twee warmtebatterijen verwachten PepsiCo en Eneco de totale CO2-uitstoot met 51 procent te verlagen. Positieve bijvangst: ook emissies van schadelijke stikstofoxiden zullen afnemen.

Het mooie aan deze oplossing is dat ze in principe makkelijk is op te schalen en te herhalen, zei Eneco-ceo As Tempelman onlangs bij de presentatie van de plannen in Broek op Langedijk. Gewoon een paar warmtebatterijen erbij en wat extra vermogen en je kunt een groter deel van de productie elektrificeren.

De kracht van de warmtebatterij zit niet alleen in de hoge temperaturen die het systeem aan kan, maar ook in de tijdelijke opslag van warmte. Op momenten dat het aanbod van groene stroom groter is dan de vraag, zijn de prijzen doorgaans laag. Dan kunnen batterijen goedkoop worden opgeladen met warmte uit groene stroom. Als later de vraag groeit, of het aanbod van groene stroom afneemt, kan het proces enkele uren doordraaien op eerder opgeslagen warmte.

De uitdaging was volgens Schichtel materiaal te vinden dat warmte zowel goed geleidt als kan vasthouden, goed verkrijgbaar is, goed recyclebaar is en vaak geladen en ontladen kan worden. Zand zou in principe geschikt zijn, weet iedereen die tijdens een dagje strand de badhanddoek verlaat en zijn voeten brandt aan het hete zand.

‘Maar, je merkt dan ook dat als je het bovenste laagje weg schraapt met je voet, het zand daaronder vrijwel koud is’, zegt Schichtel, staand op de plek waar eind volgend jaar twee van ‘zijn’ warmtebatterijen moeten staan. ‘Zand geleidt dus slecht, waardoor er minder warmte kan worden opgeslagen en slechter wordt afgegeven.’

Afvalproduct

De slakken die Kraftblock gebruikt, zijn een afvalproduct van de staalindustrie dat voor 85 procent uit recyclebaar materiaal bestaat.

De werkwijze waar PepsiCo en Eneco voor gekozen hebben, heeft meer voordelen. In 2019, toen een haalbaarheidsstudie werd gedaan en het stroomnet nog niet zo vol was als nu, betekende de elektrificatie met een maximaal vermogen van ruim 22 megawatt wel een aanslag op de krappe netcapaciteit. Maar doordat de accu’s juist worden gevuld op goedkope en rustige momenten, kan de fabriek gebruikmaken van de ruimte die er dan als vanzelf ontstaat. Het net wordt dus ook efficiënter gebruikt.

PepsiCo en Eneco zien grote mogelijkheden voor het systeem: als de kinderziektes eruit zijn, zullen er nog eens drie containers bijgeplaatst worden en zal de uiteindelijke CO2-besparing 98 procent zijn. Na de fabriek in Broek op Langedijk wordt mogelijk de Duyvis-fabriek voor borrelnootjes in Zaandam in de toekomst op dezelfde manier groener. Zo kleuren de zoutjes van het concern dus langzaam groen.