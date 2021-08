Met de deelbakfiets breng je de kinderen naar het strand, of haal je even een bank op

De bakfietsen van Cargoroo worden geassembleerd bij Roetz-Bikes, circulair fietsenproducent. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Haagse Oedske Osinga (42) zet haar twee kinderen van 6 en 8 in de elektrische deelbakfiets, een robuust, felgeel exemplaar. ‘Lekker naar het strand!’ Het is een zonnige middag, en ze verheugen zich alledrie op het uitje. De huurbakfietsen staan op een aantal plekken in Osinga’s thuisstad. Ze kan ze meenemen wanneer ze wil, wat ze zo’n twee keer per week doet. ‘Ik gebruik hem vooral om boodschappen mee te doen of de kinderen naar hockey of voetbal te brengen’, vertelt ze. De trapondersteuning van de elektrische bakfiets is daarbij een voordeel: ‘Anders is het wel zwaar, met twee kinderen voorin.’

Het bedrijf dat Osinga’s strandtochtje mogelijk maakt is Cargoroo. Het wordt gerund door Jelle Maijer (46), Erik de Winter (39) en Jaron Borensztajn (56): de ontwerper, de pr-man en de softwareontwikkelaar. In 2018 begonnen de oprichters met een pilot in Haarlem, in 2019 volgde Den Haag, daarna andere Nederlandse steden en weer daarna het buitenland.

De voordeur van het Cargoroo-hoofdkantoor in de Amsterdamse Pijp wordt gemarkeerd door een aantal bakfietsen, geparkeerd naast de bloeiende stokrozen tegen de muur. ‘De vraag is het afgelopen jaar enorm toegenomen’, vertelt Maijer. Zelfs van steden in de VS komen inmiddels aanvragen binnen.

Het idee voor de Cargoroo kwam van Maijer. Toen hij zijn tweede kind kreeg, kocht hij een elektrische bakfiets. ‘Dat was voor mij een ontzettend positieve ervaring, we gingen er als gezin veel mee op uit.’ Er ontstond een ‘deelpoule’ van mensen rond zijn bakfiets, onder andere winkeliers uit de buurt en een buurvrouw.

Duurzaam alternatief

‘Het is best een duur object, een bakfiets. Je moet er ruimte voor hebben, je moet ook de relevantie zien om tot aanschaf over te gaan. Als je hem maar één keer in de week gebruikt, ga je hem niet kopen.’ Zo kwam hij op het idee de bakfiets door delen toegankelijk te maken voor meer mensen. Niet alleen als een sociaal initiatief, maar ook als een duurzaam alternatief voor de auto.

Borensztajn, zelf al jaren enthousiast bakfietseigenaar, zocht na jaren te hebben gewerkt in een softwareontwikkelbedrijf een nieuwe uitdaging en sloot zich bij hem aan. De Winter werkte al vijf jaar bij een elektrisch deelfietsbedrijf, waar hij Borensztajn ontmoette. Hij besloot hem te volgen naar Cargoroo.

De drie mannen zijn ‘99 procent van de tijd’ tevreden over hun samenwerking: ‘We vullen elkaar goed aan’, zegt Maijer. De pilot van het bedrijf financierden ze met eigen kapitaal, toen het bedrijf groeide kwamen hier particuliere investeerders bij. Ook ontvangt het bedrijf Europees subsidiegeld en worden de fietsen zelf gefinancierd door een leasemaatschappij.

De oprichters van Cargoroo, van linsk af Jelle Maijer, Erik de Winter, en Jaron Borenszstajn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In het begin moesten er flink wat hordes worden genomen. ‘Achttien maanden geleden was er nog geen vergunningsstelsel om te kunnen doen wat wij doen’, vertelt De Winter. ‘Wij hebben heel veel evangeliseringswerk moeten doen om te zorgen dat de elektrische deelbakfiets een plek kreeg in gemeentes.’ Borensztajn: ‘In 2019 moesten wij steden nog overtuigen dat het nuttig was om deelbakfietsen neer te zetten. In de loop van 2020 is dat helemaal omgedraaid.’

Soms werd er zelfs misbruik gemaakt van de Cargoroo - reden om een minimumleeftijd van 18 jaar te stellen voor gebruik. ‘Zo’n bakfiets kost 5000 euro, dan wil je niet dat mensen daarmee gaan stunten of joyriden,’ zegt Borensztajn. De bakfietsen zijn voorzien van een tracker, zodat ze bij diefstal teruggevonden kunnen worden.

Ze staan geparkeerd op vaste plekken in de stad, tot ongenoegen van sommigen, die klagen dat de openbare ruimte zomaar wordt geclaimd. Volgens De Winter doet Cargoroo zijn best om in samenspraak met gemeenten geschikte parkeerplaatsen uit te zoeken, maar is het onmogelijk om iedereen tevreden te houden. ‘Geen enkele transitie gaat zonder wrijving, ook de mobiliteitstransitie niet.’

Ouders met jonge kinderen

De coronapandemie heeft een positieve impuls gegeven aan het bedrijf. De Winter: ‘Mensen zijn anders gaan kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Steden hebben meer ruimte gemaakt voor de fiets.’ Maijer ziet ook meer draagvlak voor de elektrische deelbakfiets. ‘Door het thuiswerken twijfelen sommige mensen aan de relevantie van hun auto. Bovendien heeft Europees onderzoek uitgewezen dat 50 procent van de autoritten in steden vervangen kan worden door bakfietsritten.’

In steden bestaan al meer deelmobiliteitsinitiatieven, zoals Felyx scooters. Volgens Borensztajn kunnen deze prima naast elkaar bestaan, omdat deze een andere mobiliteitsbehoefte vervullen dan bakfietsen. ‘Als jij in je eentje bent, kun je een scooter pakken. Als je met twee kinderen bent, heb je niks aan een scooter. Andere deelmobiliteit werkt misschien zelfs in ons voordeel, omdat iemand die daar al aan gewend is ook sneller een deelbakfiets zal pakken.’

De hoofddoelgroep van het bedrijf zijn ouders met jonge kinderen. ‘Dat is een hele logische groep, aangezien die al gewend zijn aan bakfietsen’, legt Borensztajn uit. ‘Als je kinderen hebt, ben je een soort taxibedrijf dat van clubje naar clubje rijdt.’ Een bredere doelgroep kan de bakfietsen ook gebruiken voor bijvoorbeeld boodschappen of het vervoeren van zware spullen.

Het gekste dat de oprichters ooit in een Cargoroo-bakfiets hebben gezien? ‘Een bruidspaar,’ zegt Maijer peinzend. ‘De vrouw zat met bruidsjurk en al voorin, de man fietste.’ ‘We hebben ook wel eens een student gezien die een hele bank vervoerde in de bakfiets’, vult Borensztajn aan. Maijer heeft de bakfiets zelf ook een bijzondere invulling gegeven. Hij bracht zijn vrouw er namelijk mee naar het ziekenhuis voor haar bevalling. Wat ze daar zelf van vond? ‘Ze was het er helemaal mee eens.’