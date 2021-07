Met de beursgang van Allego is er opnieuw een Nederlands laadpaalsucces

Beeld Joris van Gennip

Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd koploper op het gebied van ‘laadoplossingen’ voor elektrische voertuigen. Neem Alfen, sinds jaar en dag marktleider in laadpalen. Het bedrijf uit Almere is winstgevend en de beurskoers steeg van 10 euro in mei 2018 naar ruim 85 euro nu. Neem Fastned, succesvol op het gebied van snelladen langs de snelweg. Neem LightYear, fabrikant van een zonnewagen die 700 kilometer op een acculading kan rijden. Of neem EVBox, dat vooral laadpalen voor thuis levert. Ook een miljard waard.

Nu is daar het volgende miljardenbedrijf: laadpaalbedrijf Allego, dat voortkomt uit netbeheerder Alliander. Die richtte Allego in 2012 op en verkocht het bedrijf enkele jaren geleden omdat Alliander de noodzakelijke investeringen niet kon doen. In 2018 nam de Franse investeerder Meridiam het bedrijf over, die het nu doorverkoopt aan de Amerikaanse investeringstitaan Apollo Global Management. Die brengt Allego naar de beurs in New York, met een geschatte waarde van 2,7 miljard euro.

Hoewel Allego nog altijd geen winst maakt, is de omzet spectaculair gestegen. Die was vorig jaar 50 miljoen euro, dit jaar naar verwachting 86 miljoen en als het decennium halverwege is moet de omzet jaarlijks meer dan een miljard bedragen.

Stuk voor stuk groeibriljantjes, zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar Systems & Control aan de TU Eindhoven en vroeg pleitbezorger van de elektrische auto. Ruime subsidies, door sommigen verfoeid, hebben er mede toe geleid dat Nederland de hoogste laadpaaldichtheid ter wereld heeft. Daar profiteren deze bedrijven van. Resultaat: een bloeiende industrie en vierduizend arbeidsplaatsen in Nederland.

Wat laadpalen betreft staan we nog maar aan het begin. De komende jaren zijn er volgens autokoepel Acea in Europa zes miljoen nodig (nu zijn er een kwart miljoen, waarvan 30 procent in Nederland). Dan moet de elektrificatie van vrachtwagens nog goeddeels beginnen. Nu ook de Verenigde Staten onder president Biden hebben gekozen voor vergroening, is de potentiële afzetmarkt enorm.

Deze ogenschijnlijk goudgerande toekomst vormt een deel van het succes van bedrijven als Allego. Maar het gaat niet alleen om de palen. Vooral de software die erin zit is belangrijk, stelt Steinbuch. Doordat Nederland er zo snel bij was en een goede ict-infrastructuur heeft, zijn in een vroeg stadium protocollen ontwikkeld die laadpalen laten communiceren via internet. Daardoor kunnen automobilisten bijvoorbeeld via hun app zien of een paal beschikbaar is. En kunnen ze met één pasje bij elke paal aanmeren en betalen.

Dankzij deze onlineprotocollen kan op afstand ook het laadvermogen worden geregeld, waardoor netbeheerders ervoor kunnen zorgen dat het stroomnet niet overbelast raakt als te veel auto’s tegelijk willen laden in een wijk. Binnenkort komt daarbij dat e-auto’s ook energie kunnen terugleveren, waardoor ze meehelpen het stroomnet in balans te houden.

Nederlandse laadpalensoftware verspreidde zich razendsnel over het continent en is nu de de facto standaard in Europa en de Verenigde Staten. Dus zijn Nederlandse firma’s in trek. Zeker sinds de tweede helft van vorig jaar, toen Europa groene steunplannen ontwikkelde en de e-auto onder druk van hoge CO2-boetes aan een opmars begon. Beleggers zien de potentie van laadbedrijven, de koersen schieten omhoog. Volgens Allego zal de Europese markt voor elektrische voertuigen tot 2025 met 45 procent per jaar groeien.

Dat Allego met bedrijven als Ionity en Fastned in de voorste linies vertoeft, komt mede doordat ze in een vroeg stadium kozen voor snelladers langs snelwegen, zegt Steinbuch. ‘Ze zijn agressief de Europese markt op gegaan, dat was slim.’ Of, zoals Allego het zegt: dankzij de hoge mate van verstedelijking kunnen veel autobezitters niet thuis laden en zijn ze aangewezen op publieke palen.

E-auto’s van alle soorten en merken kunnen terecht bij de Allegoladers, net als elektrische trucks en bestelbusjes, schrijft het bedrijf in een presentatie voor beleggers. Door deze open standaarden is de bezettingsgraad van de palen optimaal, wat gunstig is voor klanten van bedrijven die ze uitbaten, aldus Allego.

Daarnaast gebruikt het bedrijf data van zijn laadpalen om te zien waar de vraag het grootst is en waar het tijd wordt om uit te breiden. Met de geschatte 702 miljoen euro opbrengst uit de beursgang verwacht Allego een deel van de verwachte groei te kunnen financieren.