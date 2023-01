Met computers in de autonome kas kan de kweker duurzaam voedsel produceren

Directeur Pascal Piepers van Ridder, gevestigd in Maasdijk en Harderwijk. Beeld Raymond Rutting / VK

Aandrijfschermen voor glastuinders bouwt technologiebedrijf Ridder al sinds de jaren zestig. Het breien van de schermdoeken voor de kassen om elk klimaat te kunnen simuleren doet Ridder sinds 2015 en is inmiddels geheel geautomatiseerd. ‘Zoals een huis wordt geïsoleerd met dubbelglas doen kwekers dat met schermdoeken’, vertelt Joep van den Bosch, chief innovation officer van Ridder.

In de fabriek in Maasdijk wordt een rol met folie in dunne strips gesneden. De rol is als een klos met garen waarvan 1.200 draden naar de breimachine worden geleid. De strips worden aan elkaar genaaid en verwarmd om ze iets te laten krimpen. ‘Alsof je broek na het wassen iets korter is geworden.’ Dan kunnen de doeken, met patronen in allerlei vormen, op maat worden gesneden, afhankelijk van de grootte van de kas.

Zo ontwikkelt Ridder meerdere technologieën om boeren en tuinders te helpen met de energietransitie. De fabriek in Maasdijk staat in het epicentrum van de glastuinbouw in het Westland. Branchevereniging Avag vertegenwoordigt 75 bedrijven uit de ‘agritechsector’, waaronder Ridder in de tuinbouwtechnologie, met een jaaromzet van 3 miljard euro.

Lege kassen

De glastuinbouw staat onder druk door de hoge energieprijzen. ‘Het doet pijn om lege kassen te zien in de winter’, zegt Pascal Piepers, directeur van Ridder. Dat beeld riep de vraag op of sierteelt en tomatenteelt nog wel in Nederland moeten plaatsvinden. De statistiek geeft volgens Piepers een bevestigend antwoord.

Per vierkante meter in een Nederlandse kas is de opbrengst gemiddeld 60 kilo tomaten. In Spanje, in de streken waar de zon bijna altijd schijnt, is dat 25 kilo. Op een open veld in Amerika is het 5 kilo. Die opbrengst is in een dichtbevolkte wereld cruciaal voor de voedselvoorziening. Nederland is koploper, voor Canada en Mexico.

Het CBS berekende dat Nederland in Europees verband achterloopt bij de groei van de biologische landbouw. Ridder ziet innovaties als de sleutel naar een duurzame toekomst. Nederland moet zich volgens Piepers manifesteren als trendsetter. ‘Ik zou het de samenleving gunnen dat innovaties niet worden bestraft, maar gestimuleerd.’

Trots op Nederland

Haal de ideologie uit de discussie over de omvang van land- en tuinbouw, zegt Piepers. ‘We mogen wel wat trotser zijn op wat we in Nederland al hebben bereikt. Natuurlijk zijn we niet klaar met de energietransitie, maar we hebben al flinke stappen gezet. Lokaal telen klinkt mooi, landsgrenzen mogen daarbij niet leidend zijn. We moeten onze koppositie in de tuinbouw juist zien te behouden.’

Ridder haalt het grootste deel van zijn omzet uit het buitenland, waar de Nederlandse technologie als leidend wordt beschouwd. ‘In 2050 moeten 10 miljard mensen worden gevoed, dat moet op een efficiënte manier worden geregeld’, zegt Piepers. ‘Ik merk tijdens handelsmissies met de regering dat de rest van de wereld kijkt hoe Nederland innovaties en de energietransitie vormgeeft.’

Ridder heeft ook een vestiging in China, terwijl de export naar dat land juist onder een vergrootglas ligt. Zo wil Amerika niet dat het Nederlandse ASML chips levert aan China. ‘Ons verdienmodel is innovatie en natuurlijk zijn we voorzichtig met wat we delen en met wie’, zegt Piepers. ‘Het geopolitieke speelveld wordt er niet eenvoudiger op.’

Maar sluit China niet uit bij de energietransitie, stelt Piepers. ‘Het is belangrijk dat we kassen kunnen bouwen in China zodat ook daar op een duurzame manier voedsel kan worden geproduceerd. We willen daarbij met onze technologie een prominente rol spelen. De wereld heeft onze markt nodig.’

Agrarische innovaties

Zo had Frans Nugteren het ook bedacht, toen hij bij de oprichting van Ridder in Ridderkerk in 1953 een greppelfrees koppelde aan zijn tractor om de greppels effectiever te kunnen uitgraven. Na de verhuizing naar Harderwijk was Nugteren in de jaren zestig de uitvinder van een aandrijfsysteem waardoor kasramen konden worden geopend en gesloten.

Haar in 2016 overleden grootvader was een visionair, zegt Brigitte Nugteren, die als operationeel directeur bij Ridder de derde generatie van de familie vertegenwoordigt. ‘Mijn opa was heel ondernemend en creatief, hij wist zijn ideeën altijd om te zetten in nieuwe producten. Mijn ouders hebben zijn bedrijf voortgezet, maar opa bleef lange tijd een drijvende kracht.’

Brigitte Nugteren zit niet vanwege haar achternaam in de directie, benadrukt directeur Piepers. ‘Maar omdat ze uitstekend is in haar werk.’ Zit ze toch niet in een spagaat als directielid en aandeelhouder? ‘Het is een bijzondere rolverdeling, waarover we goede afspraken hebben gemaakt’, zegt Nugteren. ‘We zijn open en transparant, het leidt niet tot conflicten. En natuurlijk blijf ik dicht bij mijn familie staan.’

Arbeiders in de Ridder-fabriek bij de machine die ‘klimaatschermen’ maakt. Beeld Raymond Rutting / VK

Zo spart Brigitte Nugteren nog geregeld met vader Henri, die het bedrijf met broer Leo 35 jaar leidde en liefst 44 jaar bij Ridder werkte. ‘Ik heb altijd gezegd: pap, ik doe het op mijn manier. Mijn vader laat me vrij in mijn keuzen, hij is mijn klankbord. In feite hanteren we nog dezelfde visie als mijn opa, we proberen altijd in te spelen op de behoefte van de klant.’

Plukrobot en algoritme

Zo ziet Ridder robotisering en de autonome kas ook als antwoorden op de arbeidskrapte. De plukrobot in de tomatenteelt zal over vijf jaar gemeengoed zijn, voorspelt chief innovation officer Van den Bosch. De kennis van de kweker wordt steeds minder overgegeven van vader op zoon, constateert Ridder. In de autonome kas wordt die expertise vastgelegd in algoritmen.

Zo hanteert de kweker met één druk op de knop de FertiMix, een systeem om water ‘op smaak’ te krijgen voor de juiste mix van meststoffen bij het telen van planten. Van den Bosch: ‘Zo kan de kweker op zijn computer het teeltrecept invoeren, weer een stap op weg naar duurzame en efficiënte voedselvoorziening.’