Met aankoop studio zet Netflix verder in op games

Night School Studio is aangekocht door Netflix. De gamestudio is vooral bekend vanwege het spel ‘Oxenfree’. Beeld Night School Studio

Onder gameliefhebbers geniet Night School Studio vooral bekendheid vanwege zijn eerste product, het mysterieuze avonturenspel Oxenfree. Deze kwam in 2016 op de markt voor onder andere Play­Station, Windows en Xbox. Later volgden iOS, Android en Nintendo Switch. Spelers kruipen in het hoofd van een tienermeisje dat op een eiland avonturen beleeft.

Voor Netflix is het de eerste aankoop van een gamestudio. Toch past de laatste zet van het Amerikaanse bedrijf prima in de uit­gestippelde strategie. Het streamingplatform concurreert hevig om de gunst van de kijker met ­onder andere Amazon, HBO en Disney+. Alle platformen investeren zwaar in de aankoop van exclusief materiaal. Zo kocht Amazon eerder dit jaar MGM, dat onder meer alle rechten op de James Bond-films bezit.

Exclusieve Netflix-games

Games kunnen voor Netflix een manier zijn om abonnees op andere manieren te verleiden. In een brief aan aandeelhouders ontvouwde het bedrijf de gameplannen – als aanvulling op het aan­bieden van films en series – al eerder. Naast de aankoop van Night School Studio heeft Netflix ook een aantal mobiele games voor Android op de markt gebracht, waarvan er een paar gebaseerd zijn op de populaire eigen serie Stranger Things. Vooralsnog zijn deze in een beperkt aantal landen beschikbaar: Polen, Spanje en Italië. Bij ­succes zal het bedrijf het aanbod ook in andere landen uitbreiden.

Dit is pas het begin. Netflix zegt op zoek te zijn naar ‘het beste talent’ in de game-industrie voor het ontwikkelen van exclusieve spellen. Net als series en films zullen die onderdeel gaan uitmaken van het standaard abonnement.