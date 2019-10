Merz slecht Glazen Plafond, Leroy bezeert zich eraan

Martina Merz Beeld AFP

Winnaar

Martina Merz ( ThyssenKrupp): v rouw die doet wat mannen niet durven

Glazen plafonds worden zelfs in het Duitse zakenleven geslecht. Deze week had Martina Merz (56) de eerste vrouw aan de top van een DAX-fonds – de Duitse evenknie van de AEX – kunnen worden als ThyssenKrupp daar niet net was uitgegooid.

Ze komt ook niet in een gespreid bedje terecht, maar in een wespennest. Want na het mislukken van de fusie van de staalpoot met Tata is het conglomeraat van liften, staal, onderzeeboten en autocomponenten van alle kanten belaagd. Het lijdt zware verliezen en is met zijn bijna 160 duizend werknemers het symbool geworden van de Duitse industriële aftakeling.

Een zwerm aasgieren, waaronder het beruchte Elliott en het Zweedse Cevian, hangt boven het hoofdkantoor in Essen. Zij zetten ceo Guido Kerkhoff buiten de deur en riepen de hulp van Merz, gepokt en gemazeld als crisismanager bij Robert Bosch, in voor hun plannen ThyssenKrupp te ontmantelen. In januari was ze president-commissaris geworden bij het concern, nadat vijf mannen – onder wie de Nederlander Marijn Dekkers (ex-Bayer) – hadden bedankt voor de eer. Dat ze negen maanden later zelfs de dagelijkse leiding krijgt, moet haar zijn overvallen. ‘Mission Impossible’ noemden Duitse kranten het. Maar zij combineert het met commissariaten bij andere grootmachten als Volvo, Lufthansa en SAF Holland. Voorlopig voor één jaar.

Verliezer

Dominique Leroy (KPN): slachtoffer van grote stommiteit

Dominique Leroy Beeld Reuters

Wie zijn hoofd door het glazen plafond steekt, kan zich ernstig bezeren. De burgemeester van Den Haag zit er nog. Maar Dominique Leroy zag haar ambitie in rook opgaan vanwege een stommiteit met het verkopen van een pakketje aandelen die de Belgische justitie tot een huiszoeking verleidde. Haar verrassende benoeming – de transfer van het jaar – tot topvrouw van KPN ging deze week toch niet door.

Ze zit thuis en moet haar wonden likken. En dat voor een winst van 6.000 euro. Formeel zou Leroy weer door haar oude werkgever Proximus (de Belgische KPN) in de armen kunnen worden gesloten als de terugkeer van de verloren dochter. Haar vertrek werd toen van hoog tot laag betreurd, hetgeen bleek uit de daling van de koers van Proximus die daardoor indirect tot haar val leidde. Proximus heeft een headhuntersbureau ingeschakeld om een geschikte opvolger voor Leroy te zoeken. Ook de Belgen durven haar niet te herbenoemen zolang het justitieel onderzoek niet is afgerond. Op haar 55ste zit haar carrière voorlopig op slot. Ook KPN zit met de gebakken peren. Het bedrijf moest een alternatief verzinnen dat topbestuurder Jan Kees de Jager zo slecht beviel dat hij aankondigde de toko te verlaten.

Wat Leroy gaat doen is onduidelijk: een sabbatical waarna ze zonder twijfel nog een keer het glazen plafond zal opzoeken.