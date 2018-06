Merkel accepteert langgekoesterde Franse wens voor eurozonebudget

Duitsland en Frankrijk willen een aparte, nieuwe begroting voor de eurozone om hervormingen in de eurolanden financieel te steunen en economische schokken op te vangen. Bondskanselier Merkel accepteerde deze langgekoesterde Franse wens dinsdag bij de herstart samen met president Macron van de Frans-Duitse motor. Nederland verzet zich tot nog toe tegen zo’n nieuw budget.

De eurozonebegroting is in 2021 een feit, als het aan Berlijn en Parijs ligt. Over de omvang ervan lieten Macron en Merkel zich niet uit om de onderhandelingen met de andere eurolanden niet verder te compliceren. De bondskanselier sprak eerder over enkele tientallen miljarden euro’s, Macron dacht aan honderden miljarden. Merkel erkende dat van alle gesprekken met Macron die over de eurozone ‘het moeilijkst’ waren geweest.

Naar de gezamenlijke verklaring van de twee leiders was met spanning uitgekeken. Macron maakte eerder duidelijk grote stappen voorwaarts te willen zetten, zowel met de EU als met de Duits-Franse samenwerking. Berlijn liet op zich wachten vanwege de lange kabinetsformatie. Ook lagen de standpunten van Merkel en Macron soms ver uiteen en is het voor bondskanselier moeizaam opereren met haar coalitiepartners CSU en SPD. Merkel negeerde dinsdag de vraag of ze uit politieke zwakte had toegegeven aan de Franse eurowensen.

Macron en Merkel spraken dinsdag over een ‘nieuw hoofdstuk’ voor de EU, Franse diplomaten noemden het een ‘minirevolutie’. De eurozonebegroting zal op het nodige verzet stuiten. Volgens premier Rutte moeten eurolanden op eigen kosten hun economieën hervormen en zich met nationale buffers wapenen tegen onverwachte economische tegenslag. Ook het Frans-Duitse idee dat de nieuwe begroting gebruikt kan worden voor WW-uitkeringen bij crisis, valt slecht in Den Haag.

De financiering van de nieuwe begroting zoeken Berlijn en Parijs in bijdragen uit de lidstaten, uit de EU-begroting en bij nieuwe Europese belastingen, bijvoorbeeld op financiële transacties en op de winsten van grote bedrijven. Ook dit stuit op kritiek in verschillende lidstaten. Merkel en Macron hopen eind dit jaar een akkoord te bereiken over het belasten van techgiganten als Apple en Google.

Meer steun krijgen Berlijn en Parijs voor hun plan om het huidige noodfonds uit te bouwen tot een Europees Monetair Fonds. Dat krijgt in de toekomst de leiding als een euroland in nood een lening vraagt om faillissement te voorkomen. Ook moet het fonds kortlopende leningen kunnen verschaffen als lidstaten tijdelijk financieel in de knel zitten.

Over een Europese garantie van spaartegoeden werden Berlijn en Parijs het nog niet eens. Wel over een Europees vangnet (via het noodfonds) voor de ordelijke afwikkeling van een bank die omvalt. De gezamenlijke banken moeten dat geld later terugbetalen.

Opvallend is dat Berlijn en Parijs de Europese Commissie willen verkleinen. Lidstaten zouden niet langer allemaal een Commissaris in Brussel hebben, de zitting in de Europese Commissie dient per toerbeurt te gebeuren. Merkel benadrukte dat de grote lidstaten als eerste hun Commissaris een periode moeten opgeven. De komst van een kleinere Commissie staat al in het huidige EU-Verdrag maar werd bevroren om de Ieren te paaien dat verdrag alsnog goed te keuren.

Macron en Merkel willen verder haast maken met verdergaande defensiesamenwerking in de EU. Het veto dat lidstaten hebben bij besluiten over buitenlands beleid, zou moeten verdwijnen.