Merck scoort met virusremmer, Moderna slikt een bittere pil

Winnaar: Merck floreert door coronapil en donderhamer

Merck Robert M. Davis Beeld Merck

Een wondermiddel is het niet, de eerste coronapil waarmee de Amerikaanse farmagigant Merck de voorbije week op de proppen kwam, haastten virologen zich te zeggen. Maar in combinatie met de al bestaande coronavaccins zou molnupiravir, zoals de virusremmer heet, wel eens een buitengewoon effectief een-tweetje kunnen zijn in de strijd tegen Covid-19, daarover waren wetenschappers het eens. Want als het onderzoek van Merck klopt, kan het naar de krijgshamer (‘Mjölnir’) van dondergod Thor vernoemde molnupiravir de kans met de helft kleiner maken om door corona in het ziekenhuis te belanden of te sterven.

Op de beurs maakte de farmagigant de voorbije week een koerssprong van ruim 6 procent. Een opsteker voor het bedrijf uit Kenilworth, New Jersey, wiens prestaties op coronagebied tot nu toe bleekjes afstaken bij de concurrentie. In januari maakte Merck nog bekend met onmiddellijke ingang te stoppen met de ontwikkeling van zijn twee coronavaccins. Die bleken bij de eerste tests op mensen amper te werken.

Merck besloot zijn pijlen te richten op het mede met Amerikaans belastinggeld ontwikkelde molnupiravir. Een lucratieve keuze, blijkt uit een door The Intercept opgedoken studie van de Harvard School of Public Health. Onderzoekers berekenden de productiekosten voor één vijfdaagse behandeling met de coronapil van Merck: 15,25 euro. Voor dezelfde dosis vraagt Merck nu omgerekend 612 euro aan de Amerikaanse regering, veertig keer zoveel.

Verliezer: bijwerkingen bezorgen Moderna hartzeer

Stéphane Bancel Beeld Getty

Eerst kondigde Zweden woensdag aan tijdelijk te stoppen met Spikevax, het coronavaccin van Moderna. Dezelfde dag volgde Denemarken, een dag later Finland. De reden: het mRNA-vaccin van de farmaceut kan in zeldzame gevallen myocarditis en pericarditis veroorzaken, een ontsteking van de hartspier en het hartzakje.

De bijwerkingen treden het meest op bij jonge mannen, toont Canadees onderzoek. Zweden en Finland dienen mensen geboren in of na 1991 daarom voorlopig geen Spikevax meer toe, terwijl Denemarken een Moderna-pauze inlast voor 18-minners.

Bij de maatregelen tekende het Folkhälsomyndigheten, het Zweedse RIVM, wel aan dat het risico om getroffen te worden erg klein is en het ziekteverloop meestal mild. Uit Amerikaans onderzoek bleek eind juli dat de kans om myocarditis op te lopen door een vaccin zes keer kleiner is dan door een besmetting met het coronavirus.

Voor Moderna hadden de maatregelen een financiële bijwerking: het door de Fransman Stéphane Bancel geleide bedrijf zag in een week een vijfde van zijn beurswaarde verdampen. Toegegeven, Moderna kan wel tegen een stootje: begin 2020 noteerde het aandeel nog 16,25 euro, nu zo’n 260 euro. Dankzij zijn belang van 9 procent in Moderna is topman Bancel, die donderdag de bouw van een vaccinfabriek in Afrika aankondigde, inmiddels toegetreden tot het gilde der miljardairs.