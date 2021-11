Mensen kopen meer boeken, maar uitgevers kampen met een papiertekort

Bij Printforce, onderdeel van CB in Culemborg, staat wat al ‘de drukkerij van de toekomst’ wordt genoemd. Boeken worden er ‘on demand’ gedrukt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederlandse uitgevers kampen met papiertekorten. Ze noemen veel oorzaken en die kloppen allemaal, in meer of mindere mate. Bij de grootste boekdrukker van Nederland, Wilco in Amersfoort, waar ze er jaarlijks 1.600 ton papier doorheen jassen, duurt het tegenwoordig vier maanden in plaats van enkele weken voor papierbestellingen worden geleverd. Uitgevers hebben daarnaast te maken met een luxeprobleem: er wordt sinds corona veel meer gelezen. Veel boekwinkels zitten boven de omzetcijfers van voor corona. Meer boeken leiden tot meer druk op de persen, en de totale drukcapaciteit is de afgelopen jaren juist verminderd. Drukkerij Wilco in Amersfoort, Meppel en Zutphen is na fusies en overnamen de enige grote boekdrukker van het land.

Er is, door corona, ook sprake van een inhaalslag. Nederlandse uitgevers brengen deze herfst ruim 50 procent meer boeken uit. Inmiddels zijn er daarvan alweer een aantal verder naar achter geschoven, naar januari en februari.

Amerikaanse uitgevers waarschuwen de lezers voor niet-leverbare titels rond Kerst en raden daarom aan nu alvast cadeauboeken te bestellen. Zover is het in Nederland nog niet, maar schrijvers en hun uitgevers houden hun hart vast. Heb je eindelijk een potentiële bestseller, zijn de boeken op en is het eindeloos wachten op een herdruk.

Economie van tekorten

Papiertekort is niet het enige probleem. Er zijn tekorten aan inkt, lijm, linnen, folie, karton en andere benodigdheden voor de productie van een boek. Grondstoffen kampen wereldwijd met wat de shortage economy wordt genoemd, de economie van de tekorten. Die treft niet alleen de papierproductie, maar ook tal van andere sectoren. Er is zelfs sprake van een stofzuigertekort.

Oorzaken: sterke economische groei en een toename van de vraag; consumenten bulken van het geld. Tel daar het tekort aan arbeidskrachten bij op, plus de gigantische logistieke problemen waarmee de vervoersstromen wereldwijd te maken hebben, en je hebt de kern van het probleem te pakken.

Uitgevers zoeken naar sluipwegen om de lezers toch van boeken te kunnen voorzien. Neem bijvoorbeeld De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, in de vertaling van Arthur Japin en uitgegeven door Kok Boekencentrum. Dat staat al 85 weken in de top-60, waarvan 66 weken in de top-10. Het boek was een paar weken niet verkrijgbaar en kon in Nederland niet meteen worden herdrukt, terwijl de feestdagen, met de vakantieperiode de tijd waarin de meeste boeken worden verkocht, naderen. Geneviève Waldmann, naast voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) ook algemeen directeur van VBK Uitgevers, waaronder Kok Boekencentrum valt, liet in arren moede een herdruk opleggen bij liefst vijf drukkerijen in onder meer Duitsland, Polen en Tsjechië om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen: 120 duizend exemplaren in totaal. Nu ligt het weer in stapels in de winkel en staat het op nummer 5 in de top-60.

Anders was het met de winnaar van de Gouden Griffel voor het beste kinderboek van 2021, Gozert van Pieter Koolwijk. Dat boek was lang niet verkrijgbaar nadat de eerste druk was uitverkocht. Het binnenwerk van tienduizend nieuwe exemplaren lag weliswaar klaar, maar het duurde weken voor de binder het karton voor de kaft weer op voorraad had.

Uitgeverijen schakelen CB/Printforce in Culemborg soms in voor herdrukken van succesvolle boeken. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Achteraan aansluiten

Bij drukkerij Wilco werken ze dag en nacht om de uitgevers tijdig van boeken te voorzien. Uitgevers moeten behalve tijd op de persen ook papier reserveren. De productiecapaciteit is zo zwaar bezet, dat zij die dat niet op tijd hebben gedaan, achteraan moeten aansluiten. Dat betekent dat onverwachte bestsellers niet tussendoor kunnen worden bijgedrukt. Toen er nog papier in overvloed was, duurde het hooguit tien dagen om een zoveelste druk gereed te maken. Nu kunnen de wachttijden oplopen tot acht weken.

Crises leiden ook tot modernisering, nieuwe oplossingen en een andere manier van werken. Rianne Blaakmeer van Amsterdamse uitgeverij Pluim verwacht dat de schaarste aan drukcapaciteit de logistiek van uitgeverijen zal gaan veranderen. ‘In de VS zie je al dat schrijvers hun manuscript heel lang van tevoren moeten inleveren, vaak maanden voordat het naar de drukker gaat. Daardoor kun je preciezer plannen: je weet precies hoe dik een boek wordt, bijvoorbeeld.’

Bij Printforce, onderdeel van CB in Culemborg (voorheen Centraal Boekhuis), staat wat door sommigen al ‘de drukkerij van de toekomst’ wordt genoemd. Gigantische inkjetprinters spuwen 24/7 boeken uit. Soms in een oplage van vier, steeds vaker in veel hogere oplages. Vroeger maakte CB/Printforce met het zogenoemde POD-proces (printing on demand) boeken in kleine oplagen. Nu worden in ‘shortprintruns’ ook grote oplagen geproduceerd, vaak herdrukken van succesvolle boeken.

Uitgeverij Mozaïek liet van Arthur Japins boek Honden voor het leven tienduizend exemplaren drukken. Toen Japin op 14 september een enthousiasmerend betoog met veel geblaf hield bij Jinek, was het boek binnen een paar dagen uitverkocht. Nu is het er weer: omdat een herdruk te veel tijd zou kosten, liet Mozaïek bij CB een shortprintrun van 7.500 exemplaren maken – geprinte boeken in plaats van gedrukte.

Hetzelfde gebeurde met Een zinvol leven van Fokke Obbema. Het boek verdween uit de top-60 omdat het niet meer verkrijgbaar was, en keerde daar deze week in terug – met dank aan CB.

Flexibilisering

Hubert de Koning is bij CB als commercieel manager verantwoordelijk voor printing on demand. Hij ziet onder invloed van de papiercrisis een toenemende flexibilisering bij uitgevers. ‘Wij kunnen binnen 24 uur met een druk op de knop elk boek dat in ons bestand staat leveren. Dat zijn er nu vijftigduizend. Maar door printing on demand kan een uitgever nu ook veel preciezer oplages plannen. Als je bij ons heel snel duizend exemplaren kunt bijbestellen, waarom zou je dan nog het risico nemen van een grote eerste druk van vijfduizend, met de kans dat je met de helft blijft zitten?’

Het kwaliteitsverschil tussen offset en print, vroeger enorm, is veel kleiner geworden. De Koning: ‘De innovatie gaat razendsnel. Wij schrijven printers binnen drie jaar af, dan is er alweer een nieuwe generatie die nog betere kwaliteit levert. En tot vijftienhonderd exemplaren zijn we qua kosten concurrerend.’

Maar ook bij Printforce zijn boeken gemaakt van papier. ‘Gelukkig hebben we de dreigende tekorten op tijd zien aankomen. En ons papier komt uit Scandinavië, niet uit China, dus er zijn geen vervoersproblemen.’ In de enorme printhal staan grote rollen met 7, 11 of 16 kilometer papier hoog opgestapeld.

‘Wij leggen voor noodgevallen boeken ook klaar voor POD’, zegt Rianne Blaakmeer van uitgeverij Pluim. ‘Eén druk op de knop en het is er. Maar we doen het liever niet. POD is duurder en hoewel de kwaliteit de afgelopen jaren enorm is toegenomen, is het toch minder mooi. Je moet nu vooral goed plannen. Dat is moeilijk, want je weet nooit precies hoeveel boeken je gaat verkopen. Dus reserveren we ook al tijd op de drukpers voor een eventuele tweede druk.’

Martijn David, algemeen secretaris van de GAU: ‘Ik verwacht dat vooral kleinere uitgeverijen het moeilijk zullen krijgen. Of bijvoorbeeld uitgevers van dichtbundels. Die komen er straks niet meer tussen, met al die grote jongens.’

Een van de gevolgen van de schaarse drukcapaciteit is dat uitgevers grotere eerste drukken maken, om vervelende verrassingen te voorkomen – al wordt een uitgever ook niet vrolijk wanneer hij blijft zitten met de halve eerste druk. Geneviève Waldmann: ‘Wij drukken nu van boeken waarvan we denken dat het mogelijke bestsellers zullen worden 10 procent meer dan we onder normale omstandigheden gedaan zouden hebben.’

In de enorme printhal staan grote rollen met 7, 11 of 16 kilometer papier. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

E-boeken

Te weinig papier, meer leeslust: de oplossing van het probleem lijkt voor de hand te liggen: e-boeken en audioboeken. Je zou verwachten dat als er ooit momentum is geweest voor de doorbraak van beide boekendragers, dat dit jaar van de papierschaarste zou zijn. Toch is dat niet wat er gebeurt – al denkt Martijn David dat sprake is van lichte groei, de cijfers voor wat er echt gebeurt zijn nog niet beschikbaar. In elk geval is van een explosief groeiende populariteit van beide media geen sprake.

‘Mensen willen er niet aan’, zegt Blaakmeer. ‘Ooit verwachtten we dat de groei spectaculair zou zijn, en dat het e-boek een substantieel deel van de markt zou gaan veroveren, maar dat is nooit uitgekomen. Het blijft hangen rond de 8 procent. Gelukkig voor de uitgevers en de schrijvers, want die verdienen hun geld met papier.’ Zolang dat schaars is, ziet ze niettemin een rol weggelegd voor het e-boek en voor abonnementssystemen als Kobo Plus. ‘Als je per se een boek wilt lezen en dat is niet als boek beschikbaar, is het een alternatief.’

Martijn David, die vanuit Oslo werkt, waar zijn vriendin woont: ‘Hier in Noorwegen is het audioboek enorm populair. Dat heeft hier consequenties gehad: er zijn in Noorwegen geen boekdrukkerijen meer. Misschien dat in Nederland dat genre ook populairder wordt, wanneer mensen straks weer in de file staan.’ Maar voorlopig ziet hij nog geen trend.

Fraaie vormgeving

Blaakmeer ziet wel wat anders: uitgevers besteden veel meer aandacht aan hun boeken. ‘Lezers willen een mooi boek voor hun geld. Dat mag dan ook wat meer kosten.’ De goedkope paperbacks zouden op termijn vervangen kunnen worden door het e-boek of audioboek, maar het boek, de fraai vormgegeven hardcover, wint aan populariteit.

Geneviėve Waldmann denkt dat boeken hooguit een procent of 3 in prijs omhoog zullen gaan door de gestegen grondstoffenprijzen. David verwacht dat boeken niet duurder zullen worden, hoewel bijvoorbeeld de prijs van papierpulp binnen een jaar met 40 procent steeg. ‘Papier, inkt en lijm maken maar een klein deel uit van de prijs van een boek. Die kosten bedragen niet veel meer dan een paar euro.’ De prijsvorming wordt vooral bepaald door de boekhandelskorting, 40 procent, en de btw, 9 procent. David: ‘De btw-verhoging van 3 procentpunt laat zich vergelijken met de huidige kostenstijging.’

Het ziet er niet naar uit dat de huidige problemen binnen een jaar zijn opgelost, denken alle betrokkenen. ‘We zitten er nog wel even mee’, zegt Waldmann. ‘Dit is in maart echt nog niet over.’

David: ‘Je kunt het ook van de positieve kant bekijken: het is prettig dat we zoveel boeken verkopen dat we papier tekort hebben.’ Hij ziet voorlopig geen oplossing. ‘We kunnen weinig doen. De markt zal weer in balans moeten komen, maar dat hebben wij niet in de hand.’

Goddelijk ingrijpen? Ook niet. De nieuwe Bijbelvertaling, in een cassette met kunsthistorische illustraties à 89,90 euro, ligt nu in de boekwinkels, maar op is op, een herdruk zit er voorlopig niet in.