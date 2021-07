Menno Snel geeft baan bij pensioenfonds op na ophef over voorzitterschap olie- en gasbranche

Menno Snel tijdens de parlementaire enquêtecommissie Kinderopvangtoeslag. Beeld ANP

Snel kwam onder vuur te liggen nadat hij op 1 juni voorzitter werd van de lobbyclub van olie- en gasbedrijven, de branchevereniging Nogepa. Dat zou volgens critici niet te verenigen zijn met het verleggen van de koers van het ABP naar meer duurzaamheid.

In een persbericht meldt ABP dat in goed overleg besloten is dat Snel per 1 september zijn taken als bestuurslid van het pensioenfonds, een parttime functie, neerlegt. Hij begon precies een jaar eerder. Snel verdiende per jaar 90 duizend euro bij het ABP. Onbekend is wat de vergoeding is voor het voorzitterschap van Nogepa.

Het ABP-bestuur stemde aanvankelijk in met Snels nevenfunctie bij olie- en gas-branchevereniging Nogepa, omdat zowel het pensioenfonds als de branchevereniging zegt zich in te zetten voor de transitie naar duurzame energie. Een deel van de achterban van ABP merkte echter op dat tussen beide organisaties een verschil van mening bestaat over de snelheid waarmee de energietransitie moet plaatsvinden. Deze achterban vreesde kennelijk beïnvloeding van het ABP door de olie- en gassector.

Snel zegt over zijn keuze voor de olie- en gassector boven die voor het pensieonfonds: ‘Ik wil mij graag vol blijven inzetten om de duurzame energietransitie in Nederland een stevige impuls te geven, maar tegelijkertijd wil ik geen partijen in verlegenheid brengen.’ Het werk voor het ABP is parttime, waardoor het bestuurders vrij staat ook andere werkzaamheden te zoeken.

Een woordvoerder van het fonds zei eind mei, toen Snels voorzitterschap van Nogepa bekend werd, dat er een ‘uitgebreide toetsing’ plaatsvindt of een andere functie van een bestuurder verenigbaar is met die bij het ABP. Bij Snel zag het pensioenfonds geen obstakels. De woordvoerder wilde niet zeggen waaruit zo’n toetsing bestaat. Nu gaat het ABP-bestuur het nevenfunctiebeleid evalueren.