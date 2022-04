Melk is goed voor elk, zegt Kellogg’s, en Netflix is niet goed voor Spotify

Winnaar: Kellogg’s-baas Steve Cahillane

Cornflakesmaker Kellogg’s klaagt de Britse staat aan om een witachtig, uit de glandula mammaria van koeien afkomstig drankje, genaamd ‘melk’. De ontbijtgraangigant is het oneens met de anti-obesitasmaatregel van de Britse regering om suikerrijk voedsel te verbannen naar minder prominente plekken in de supermarkt. Kassa’s en bonusschappen zijn daardoor voortaan verboden terrein voor eten en drinken met veel suiker, zout of vet.

Volgens Kellogg’s is de regering bij het meten van suikergehaltes echter vergeten dat 92 procent van de mensen melk of yoghurt over hun ontbijtgranen giet. Die zuivel maakt het ontbijt gezonder, dus is het oneerlijk dat Choco Pops (27 gram suiker per 100 gram), Frosties (37 gram) en andere Kellogg’s-producten in het verdomhoekje moeten, redeneert het bedrijf van topman Steve Cahillane. Zonder melk mee te rekenen ‘meet je de volledige voedingswaarde van de maaltijd niet’, aldus Kellogg’s.

Op Twitter waren de grappen niet van de lucht, tot filmpjes van met melk overgoten hamburgers, tortillachips en Zwitserse cakerollen – ‘Wat denk je ervan, Kelloggs? Nu wel gezond?’– aan toe. ‘Schokkend dat een bedrijf de regering aanklaagt vanwege haar plannen om mensen gezonder te maken, in plaats van te investeren in het verwijderen van suiker uit zijn ontbijtgranen’, zei Caroline Cerny van de Britse Obesity Health Alliance. Een kwart van de Britse 10- en 11-jarigen lijdt aan obesitas, een van de voornaamste oorzaken van kanker.

Beleggers konden de gotspe van Kellogg’s wel waarderen: na bekendmaking van de rechtszaak steeg het aandeel-Kellogg’s prompt ruim 2 procent.

Beeld Reuters

Verliezer: Spotify-topman Daniel Ek

Er was een tijd dat iedereen en z’n moeder de nieuwe Netflix of Spotify wilde zijn. Bijna dagelijks richtten pr-bureaus een e-mailinfarct aan in de postvakken van krantenredacties met hun ronkende aankondigingen van de ‘Spotify van de bladmuziek’ of ‘de Netflix van de industriële luchtcompressors’.

Sinds het aantal Netflix-abonnees onlangs voor het eerst in tien jaar bleek te zijn gedaald, is de liefde voor streamingdiensten plots bekoeld. Niet alleen verloor Netflix in anderhalve week tijd bijna de helft van zijn beurswaarde, het sleepte ook het beter presterende Spotify mee in zijn koersval. In de dagen na het nieuws over Netflix zag de Zweedse muziekdienst 30 procent van zijn beurswaarde verdampen.

Dit verlies zette nota bene door nadat Spotify deze week toch vrij behoorlijke kwartaalcijfers bekendmaakte: twee miljoen abonnees erbij in de eerste drie maanden van dit jaar, en dat in een periode waarin Spotify zich terugtrok uit Rusland én het middelpunt was van protesten over de podcasts van Spotify-melkkoe Joe Rogan. Het kon beleggers niet van de overtuiging genezen dat consumenten in tijden van torenhoge inflatie en een dreigende recessie als eerste op hun streamingabonnementen zullen bezuinigen.

Nu wil zelfs Spotify dus geen Netflix meer zijn. ‘Veel mensen scheren ons en Netflix over één kam’, distantieerde Spotify-topman Daniel Ek zich woensdag van het bedrijf uit Los Gatos. ‘We zijn allebei mediabedrijven die hun inkomsten uit abonnementen halen, maar daar houden de gelijkenissen wel op. Wij zijn een platform, Netflix niet. Wij hebben een gratis dienst, Netflix niet. We hebben het over enorm verschillende bedrijven.’