Kritiek

Bij het accepteren van het bod geeft de Fifa de organisatie van het voetbal min of meer uit handen, is de kritiek. Nu is het nog zo dat de Fifa de toernooivorm bepaalt en de revenuen van kaartverkoop, mediarechten en merchandising incasseert. Het WK is de belangrijkste inkomstenbron voor de wereldbond. Bij het nieuwe toernooi bepalen de bieders in feite de opzet.



Een Fifa-bron rond de onderhandelingen reageert op de kritiek: 'Er zijn de laatste weken veelbelovende gesprekken met de confederaties, bonden en clubs gevoerd. We hebben veel positieve feedback gekregen en we zullen de komende weken voortgaan met het proces van onderhandelen. Dit is een goede gelegenheid om te discussiëren over voorstellen die ten goede komen aan het voetbal en zijn groei.



'Het is daarbij belangrijk te benadrukken dat het aantal wedstrijden beduidend zal dalen. In het geval van de Wereldbeker voor clubs van 48 naar 31, als je het over vier jaar bekijkt.' Nu is het WK voor clubs elk jaar, met de continentale kampioenen en de organisator als deelnemers, waarbij de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika pas in de halve finale instromen. Het gaat daarbij om twaalf duels per toernooi, 48 dus in vier seizoenen. In de nieuwe opzet is er één toernooi in de vier jaar, met acht groepen van drie. De acht winnaars gaan naar de kwartfinales. Zo ontstaat een totaal van 31 wedstrijden. Het aantal wedstrijddagen zal volgens de bron afnemen van 60 naar 18.



Ook het landentoernooi zal geen extra dagen vragen. Het moet passen bij de data voor oefenwedstrijden, waarvan de meeste zullen verdwijnen. Ook de Confederations Cup, het oefentoernooi een jaar voor het WK, wordt in de beoogde opzet geschrapt.