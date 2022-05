Mega-order British Airways bij Boeing

Beeld REUTERS

IAG zegt dat een ‘substantiële’ korting is bedongen bij de bestelling. Het gaat om 25 toestellen van het type 737 MAX 200 en 25 stuks van de 737 MAX 10. Volgens IAG worden de toestellen vanaf volgend jaar geleverd ter vervanging van oudere vliegtuigen in de vloot. Verder heeft IAG, dat ook eigenaar is van het Spaanse Iberia, prijsvechter Vueling en het Ierse Aer Lingus, een optie genomen op nog eens honderd extra toestellen bij het Amerikaanse Boeing. Die kunnen tussen 2025 en 2028 worden geleverd.

De order is een opsteker voor Boeing. De 737 MAX moest lang wereldwijd aan de grond blijven staan na twee dodelijke crashes met het type in korte tijd.