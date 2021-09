Meerderheid Berlijners in referendum: onteigen de peperdure woningen van de grootste huisbazen

Demonstratie tegen de hoge huren in Berlijn op 11 september. Beeld REUTERS

De uitkomst van het referendum heeft geen bindende werking. Het is een door een actiegroep geïnstigeerde oproep aan de politiek om de verhuur van woningen weer in eigen hand te nemen. Nu zondag de sociaal-democratische SPD de verkiezingen won heeft die boodschap niet alleen een gewillig oor bij het linkse stadsbestuur, maar wellicht ook bij de nationale regering. De Berlijnse Groenen en Die Linke pleitten al eerder voor onteigening van grote woningverhuurders, maar toen vond de SPD dat nog te ver gaan.

Het referendum (ruim 56 procent was voor onteigening, 39 procent tegen) is een nieuwe poging om greep te krijgen op de woningmarkt in het populaire Berlijn. Zo’n 240 duizend huurwoningen in Berlijn zijn eigendom van eigenaren met meer dan drieduizend woningen in portefeuille, ongeveer 15 procent van alle huurwoningen.

‘Mietendeckel’

Begin vorig jaar werd in de stad al een huurplafond ingesteld. Met een wettelijke maatregel werd in een klap de huur van 1,5 miljoen woningen in Berlijn voor vijf jaar bevroren. De vreugde om het huurplafond was echter van korte duur. In april van dit jaar werd de maatregel ongrondwettig verklaard. Zo’n ‘Mietendeckel’ kon alleen landelijk worden ingesteld, niet alleen door de deelstaat Berlijn, vond de rechter.

De stad koopt nog wel nog steeds huizen terug van private partijen, al meer dan 10 duizend sinds 2017. Na de Duitse eenwording werden veel van die woningen juist verkocht om de geldnood van de stad te lenigen. In die tijd kampte de stad met grote leegstand en dacht nog niemand aan grote huurverhogingen. Inmiddels is die situatie allang verleden tijd.

Grootste huurder

Zondagavond werd ook bekend dat de Zweedse belegger Heimstaden ruim 14 duizend woningen in Berlijn overneemt van zijn land- en branchegenoot Akelius. Het bedrijf was kennelijk ‘niet onder de indruk’ van het referendum dat die dag plaatsvond, schreef de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Heimstaden mag zich met die aankoop het grootste verhuurbedrijf in Berlijn noemen. In Duitsland bezit de firma al 7.300 woningen.

Heimstaden krijgt voor 9,1 miljard euro behalve de woningen in Berlijn ook nog eens bijna 3.600 woningen in Hamburg. Verder behelst de aankoop ruim 9 duizend woningen in Stockholm en Malmö in Zweden en bijna 1.100 in het Deense Kopenhagen.

Heimstaden is ook in Nederland een grote, sterk groeiende partij op de woningmarkt. De opmars gaat ook hier met grote stappen. In 2018 kocht de firma bijna 10 duizend Nederlandse huurwoningen van een Britse investeringsmaatschappij. Daarmee werd het volgens de Volkskrant Huisbazen Top 300 in een klap de grootste buitenlandse eigenaar van huurwoningen in Nederland. Volgens vakblad Vastgoedmarkt is het bezit inmiddels gegroeid tot 13.300 woningen, onder meer door de overname van bijna zevenhonderd huizen van een woningcorporatie.