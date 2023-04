Meer woningen met waarde van een miljoen of meer, maar de eigenaren kampen met stijging van woonlasten

Huizen uit het hogere woonsegment, op een eiland naast de jachthaven in Naarden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van de gehele woningvoorraad is ongeveer 4,3 procent een ‘miljoenenwoning’, zoals het statistisch bedrijf ze noemt. In 2013 waren er in Nederland nog maar 14 duizend van deze prijzige huizen. Sinds dat jaar vertoont hun aantal een onafgebroken stijgende lijn.

Eind 2022 werd van zo’n 195 duizend woningen een waarde vastgesteld van meer dan een miljoen euro. Dat is een toename van zo’n 23 duizend woningen op jaarbasis, ofwel ruim 13 procent. In 2021 was de toename met een uitslag van 80 procent nog veel groter. De gemiddelde huizenprijs steeg dat jaar met circa 20 procent.

De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is het afgelopen jaar wel iets afgenomen van 1,4 miljoen naar 1,35 miljoen euro. Volgens Calcasa geeft dit aan dat er, vergeleken op jaarbasis, relatief iets meer miljoenenwoningen in de ‘goedkopere’ categorie zijn dan in de ‘allerduurste’.

Hogere vaste lasten

De eigenaren werden het afgelopen jaar wel geconfronteerd met flink hogere vaste lasten, ziet Calcasa. Voor een mediane miljoenenwoning is dat ‘alles bij elkaar’ jaarlijks bijna 40 duizend euro. Voor een woning van 400 duizend euro bedragen die vaste lasten ‘slechts’ 14 duizend euro. Daarbij worden onder meer hypotheeklasten en onderhoudskosten meegerekend.

Door de stijging van de woningprijzen liep de onroerendezaakbelasting (OZB) op naar gemiddeld 850 euro per jaar, een toename van ongeveer 100 euro. Ook het progressieve tarief van het eigenwoningforfait tikt aan. Hoe duurder het huis, hoe hoger het bedrag dat bij de belastingaangifte wordt opgeteld bij het inkomen. Ook de voordelen van de hypotheekrenteaftrek zijn dan beperkt.

Een aantal eigenaren werd ook geconfronteerd met een veel hogere energierekening. De meest waardevolle woningen hebben vaker dan vriendelijker geprijsde huizen een slecht energielabel. De opgelopen energieprijzen leidden tot jaarrekeningen van gemiddeld 7.250 euro. Een jaar eerder was dat minder dan 3.300 euro.

Amsterdam is de gemeente met de meeste ‘miljoen-plus’-woningen van Nederland. In de hoofdstad staan er iets meer dan 20 duizend. Den Haag volgt met bijna 11 duizend, gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Gooise Meren met net boven de 5 duizend.

Bloemendaal

Bloemendaal is de gemeente met procentueel de meeste miljoenenwoningen. Ruim de helft van de woningen heeft een waarde van boven het miljoen. Laren is de enige andere gemeente in Nederland waar minimaal de helft van de woningen een miljoenenwoning is. Blaricum, Wassenaar en Heemstede volgen met ongeveer 42 procent.

Het Statenkwartier in Den Haag, tussen Vredespaleis en de haven van Scheveningen, is met ruim 1.400 stuks de buurt met de meeste miljoenenwoningen. De Vogelwijk in dezelfde stad scoort ook hoog in de ranglijst, met iets meer dan 1.000 exemplaren.

De duurste straat van Nederland is opnieuw de Konijnenlaan in Wassenaar. Daar is een woning gemiddeld 3,3 miljoen euro waard. De Torenlaan in Blaricum (2,5 miljoen euro) en de Bloemcamplaan in Wassenaar (2,2 miljoen euro) maken de top 3 van duurste straten in Nederland compleet.

De Keizersgracht in Amsterdam heeft met bijna zeshonderd woningen het grootste aantal miljoenenwoningen in een ‘straat’. Overigens wordt de top 5 volledig opgevuld door Amsterdamse straten. Naast de Keizersgracht zijn dit namelijk de Prinsengracht (bijna 500), Valeriusstraat (ruim 350), Herengracht (ruim 300) en de Johannes Verhulststraat (ruim 250).