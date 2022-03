Meer winst voor RWE, maar toekomst dit jaar ongewis

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Beeld ANP

De bedrijfsleiding verwacht verder dat de turbulente Europese energiemarkt dit jaar zal stabiliseren, al heeft ze de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne nog niet meegenomen in die voorspelling. Wel denkt het concern dat hogere opbrengsten uit windenergie andere tegenvallers deels kunnen compenseren.

Het bedrijfsresultaat van RWE groeide vorig jaar met 400 miljoen tot 3,7 miljard euro. Prijsstijgingen en vooral de heftige schommelingen van olie en gas leverden de handelstak van het concern veel inkomsten op.

Klimaatnegatief

RWE opereert ook in Nederland en heeft onder meer een grote kolencentrale in de Eemshaven. RWE wil deze brandstof vervangen door biomassa. Het concern ziet mogelijkheden om de CO2-uitstoot van biomassacentrales af te vangen en ondergronds op te slaan. Deze energiecentrales worden hierdoor klimaatnegatief, omdat biomassa op papier geldt als een klimaatneutrale brandstof. De CO2 die bij verbranding vrijkomt is eerder immers door de bomen uit de atmosfeer gehaald.

Sommige milieuorganisaties zijn fel gekant tegen subsidiëring van biomassa, omdat volgens hen het gebruik ervan de biodiversiteit van Europese bossen schaadt en bij verbranding schadelijke luchtverontreiniging ontstaat.