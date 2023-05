Meer winst en omzet voor Ahold Delhaize: ‘Helemaal geen sprake van graaiflatie’

Demonstranten schreeuwen naar een aandeelhouder, voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat heeft Ahold Delhaize woensdag gemeld bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Die cijfers komen op een pikant moment, nu er veel te doen is over de steeds duurdere boodschappen en over ‘graaiflatie’: bedrijven die de hoge inflatie zouden gebruiken om meer winst te maken.

Volgens Frans Muller, topman van de multinational, speelt graaiflatie ‘helemaal geen enkele rol bij Ahold Delhaize’. Hij noemde de winstmarge van 2,8 procent van het concern in Europa ‘flinterdun’ en ‘zorgelijk’. De winstmarge is volgens Muller inmiddels eenvijfde lager dan dezelfde periode een jaar eerder en 30 procent lager dan het laatste kwartaal vorig jaar. ‘Dat doet pijn.’

Leveranciers

Muller verzekerde woensdag dat Ahold Delhaize de zorgen van consumenten over de dure boodschappen ‘heel goed ziet en begrijpt’. Volgens de supermarktbaas doet het bedrijf er alles aan doet om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Dit onder meer door een intern besparingsprogramma van 1 miljard euro, kosten die dus niet aan de klant worden doorberekend.

Verder wees de baas op de tweeduizend prijsfavorieten bij Albert Heijn, producten waarbij de gestegen kosten niet of niet geheel zouden zijn doorgevoerd. Die huismerken zijn goedkoper dan de A-merken van leveranciers en worden volgens Muller door de oplopende prijsverschillen ‘aanzienlijk’ meer verkocht.

Muller verwees ook naar de winstmarges bij leveranciers die volgens hem tussen de 10 en 20 procent liggen, veel hoger dan bij Ahold Delhaize zelf. Volgens de topman zijn er ‘stevige discussies’ met leveranciers om de inmiddels weer dalende grondstofprijzen door te laten klinken in de prijzen die de supermarkten in rekening worden gebracht. Als prijsverlagingen van producten voor klanten mogelijk zijn, zullen die direct worden doorgevoerd, aldus Muller.

Ondanks de bezorgde geluiden over de marges in Europa kwam de onderliggende nettowinst van Ahold Delhaize in de eerste drie maanden uit op 593 miljoen euro, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 9,4 procent tot 21,6 miljard euro. De activiteiten in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het merendeel van zijn omzet behaalt, waren veel winstgevender dan in Europa. Ook pakte de wisselkoers gunstig uit.

Roerige weken

Ahold Delhaize heeft roerige weken achter de rug. Het concern had te maken met wekenlange stakingen in België. Daar kondigde Delhaize begin maart aan dat het al zijn 128 winkels in eigen beheer wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden verzetten zich daartegen met stakingen in diverse winkels. Een analist van zakenbank Petercam schat dat hierdoor circa 100 miljoen euro aan omzet verloren ging. Muller wilde woensdag niet ingaan op concrete bedragen.

Verder werd Ahold Delhaize tijdens de recente aandeelhoudersvergadering belaagd door milieuactivisten, die vinden dat het concern te weinig doet aan duurzaamheid, en door vakbonden die hogere lonen eisten. Dat laatste mondde uit in een staking bij de distributiecentra, wat de afgelopen weken leidde tot lege winkelschappen.

Dinsdag werd een akkoord bereikt met de bonden, waarbij de medewerkers er 10 procent bij krijgen en verslechteringen in het rooster worden teruggedraaid. De impact van de loonsverhogingen en de stakingen in de Nederlandse distributiecentra wordt duidelijk bij de cijfers over het lopende tweede kwartaal van Ahold Delhaize. Volgens schattingen zouden de acties het concern 35 tot 45 miljoen euro aan omzet hebben gekost.

Het akkoord met de distributiemedewerkers betekent echter niet dat de rust nu is teruggekeerd bij Ahold Delhaize. Op 23 mei beginnen volgens de FNV ‘heel spannende’ besprekingen voor de cao’s van alle supermarktmedewerkers die onder de grote formules vallen. De inzet van de bonden is een ‘fatsoenlijke’ loonsverhoging. De huidige cao’s lopen tot 1 juli.