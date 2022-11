Meer vliegtickets en flinke winst Ryanair

Boeing 737-8AS van Ryanair Beeld REUTERS

Het werd daarbij geholpen door de aantrekkende vraag naar vliegtickets in de zomermaanden. In dezelfde periode een jaar eerder zette Ryanair vanwege het coronavirus nog een verlies van 48 miljoen euro in de boeken. De omzet in de meetperiode kwam uit op 6,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 2,2 miljard euro. De operationele kosten stegen van 2,2 miljard euro naar krap 5 miljard euro.