Meer vergunningen voor nieuwbouw, maar woningbouwrecord blijft uit zicht

In het tweede kwartaal van dit jaar werd voor de bouw van bijna 15 duizend woningen een vergunning verleend. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In het eerste kwartaal van dit jaar werd met 14 duizend vergunningen ook al zo’n toename gesignaleerd door het CBS, een groei van bijna 11 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee steekt het eerste half jaar van 2020 positief af bij de periode mei tot en met juni van 2019. De boeken met bouwrecords mogen echter gesloten blijven. In de eerste halve jaren van 2017 en 2018 was het aantal bouwvergunningen voor woningen hoger.

Ook in die jaren werd het streven van het kabinet naar 75 duizend extra nieuwbouwwoningen per jaar bij lange na niet gehaald. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelde in april dat het aantal verleende bouwvergunningen zou dalen van 57 duizend vorig jaar naar 48 duizend dit jaar. Die verwachting werd niet alleen gestoeld op de effecten van de coronacrisis, maar ook op de problemen van de bouw met stikstof en de vervuiling van grond met pfas.

De bouwsector blijkt tijdens de lockdown overigens niet de slechtste werkgever. In de maanden april, mei en juni – het tweede kwartaal van dit jaar – was de omzet van de gehele sector slechts 1,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus het CBS. Daarmee doet de bouw het beter dan veel andere delen van de economie. Wel is het voor het eerst sinds de zomer van 2014 dat de bouwers zo’n daling van de omzet moesten noteren.

De pijn zat hem vooral bij bedrijven die zich bezighouden met de bouw van woningen en kantoren. Zij zetten 3,3 procent minder om. Ook bij gespecialiseerde ondernemingen, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven was de omzet lager. Die reductie bleef bij hen echter steken op niet meer dan 1,2 procent. In de grond-, water- en wegenbouw kon nog wel een plus worden genoteerd van 1,4 procent.