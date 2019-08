Meer reizigers? Spoor in Nederland kan extra en langere treinen niet aan

Het spoor loopt over

Nederland heeft het meest bereden spoor van Europa en het aantal reizigers groeit zo snel, dat het netwerk mogelijk al in 2025 tegen zijn grenzen aanloopt, in plaats van vijf jaar later. In de tussentijd probeert ProRail zo eerlijk mogelijk de ‘dienstregeling’ op te stellen. Dat is een legpuzzel, Rubiks kubus en gordiaanse knoop ineen, met elke dag zesduizend reizigersritten en driehonderd vrachttransporten.

Er is ook een andere manier om meer passagiers te vervoeren, zonder extra rails aan te leggen of treinen te verlengen. De Israëlische Spoorwegen slopen banken uit treinstellen om meer passagiers te vervoeren. Zo kan er 20 procent meer volk mee, dat ook nog eens sneller kan in- en uitstappen. Het Israëlische experiment past in een internationale trend waarbij zitplaatsen worden opgeofferd om meer passagiers te vervoeren: ook in Nederland.

Het tekort aan stroom speelt al jaren, om niet te zeggen decennia. Dit schreef de wetenschapsredactie er over... in 1994: ‘Wanneer op Utrecht CS meer dan vier treinen tegelijk vertrekken, worden dermate hoge stromen getrokken dat hoogspanningsschakelaars die ter beveiliging zijn aangebracht in werking treden, waardoor een deel van de stroomtoevoer wordt onderbroken. De zaak komt pas weer op gang als enkele treinen hun vertrek uitstellen. Dat levert echter vertragingen op en gefrustreerde passagiers en machinisten.’