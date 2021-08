Meer ontslagen in gamesector na groot protest tegen seksisme bij gamebedrijf Activision Blizzard

Enkele honderden medewerkers van Activision Blizzard protesteren tegen de lakse houding van hun bedrijfstop. Beeld Allen J. Schaben / Getty

Nog eens drie hooggeplaatste mannen bij Activision Blizzard kunnen hun boeltje pakken na klachten over seksisme. Bij het kleinere Respawn Entertainment is een gamedesigner ontslagen na het opduiken van seksistische en racistische blogposts. De gebeurtenissen volgen na een grootschalige protestactie van Blizzard-medewerkers tegen seksisme op de werkvloer, twee weken geleden.

Werknemers van Activision Blizzard protesteerden tegen de ‘frat boy’-cultuur binnen het gamebedrijf, dat spellen als Call of Duty en World of Warcaft maakt. Vooral de houding van de bedrijfstop was hen een doorn in het oog. De staat Californië spande na uitgebreid onderzoek naar seksisme een rechtszaak tegen het bedrijf aan, waarop de top direct ontkende dat er problemen waren. Volgens de boze werknemers worden klachten over grensoverschrijdend gedrag en discriminatie door zowel personeelszaken als de top al jaren onder het tapijt geveegd.

Bobby Kotick

De ceo van Activision Blizzard, Bobby Kotick, beloofde haastig beterschap. Verantwoordelijke medewerkers zouden worden ontslagen. Het bedrijf bevestigde woensdag dat de twee hoofden regie en design van het nog uit te brengen spel Diablo IV zijn weggestuurd, evenals een designer van World of Warcraft. Blizzard heeft niet bevestigd of de mannen vanwege klachten over seksisme zijn ontslagen.

Vorige week vertrok het hoofd van Blizzard, J. Allen Brack. Hij werd als een van de weinigen in het onderzoek bij naam genoemd. Brack zou diverse klachten over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en vergelding naast zich neer hebben gelegd. Het ging onder meer om klachten over de vorig jaar al ontslagen Alex Afrasiabi, creatief directeur bij World of Warcraft, die erom bekend stond vrouwen lastig te vallen. Zijn hotelkamer werd tijdens de conferentie BlizzCon in 2013 tot ‘Cosby Suite’ gedoopt, naar de later voor aanranding veroordeelde acteur Bill Cosby.

Aanvankelijk ontkenden betrokkenen dat de bijnaam op Bill Cosby en zijn vergrijpen sloeg, maar al snel doken er foto’s op van Blizzard-medewerkers die breed grijnzend met een foto van de acteur in de suite poseren – een teken dat sommigen het een grappig idee vonden dat in deze suite mogelijk vrouwen aangerand werden. Gamesite Kotaku vond screenshots van gesprekken uit die tijd, openlijk geplaatst op Facebook, waar Afrasiabi en collega’s opscheppen over alle ‘hot chixx’ die ze mee naar de suite gaan nemen.

Seksisme en racisme

Ook bij het Amerikaanse Respawn Entertainment deden oude internetberichten een medewerker de das om. Daniel Klein, een van de hoofddesigners van Apex Legends, bevestigde vrijdag zijn ontslag. Op Twitter doken blogposts van Klein op uit 2007 (toen eind twintig en nog niet werkzaam in de game-industrie), waarin hij het XX-chromosoom het ‘achterlijke chromosoom’ noemt en over zijn Afrikaanse buren schrijft: ‘Ik geef ze wel eens broodkruimels. Als je ze voert, komen ze terug en schijten ze de hele boel onder.’

Het seksisme in de gamewereld heeft een lange geschiedenis. Op de gameconferentie BlizzCon in 2010 werd een vrouwelijke World of Warcraft-fan voor een volle zaal uitgelachen door de makers toen ze vroeg waarom alle vrouwelijke personages eruit zagen alsof ze uit een lingeriecatalogus waren gestapt. In 2014 leidden openbare klachten van vrouwen in de gamewereld over aanranding, seksisme en vrouwenhaat nog tot ‘Gamergate’, een massale haatcampagne tegen vrouwen die hun mond opentrokken.

Inmiddels wordt Riot Games, maker van League of Legends, eveneens wegens seksisme aangeklaagd door de staat Californië – de zaak loopt nog. Bij het Franse Ubisoft rolden er vorig jaar koppen toen klachten van grensoverschrijdend gedrag opborrelden. Daniel Klein tweet ondertussen dat hij betreurt dat de blogposts zijn opgedoken, omdat hij er ‘hard aan heeft gewerkt’ te groeien als persoon. Hij denkt dat men naar de posts op zoek is gegaan om hem schade te berokkenen.