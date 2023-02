Meer omzet en winst voor Unilever door flink hogere prijzen, meer verhogingen op komst

Het kantoor van Unilever in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Unilever verkocht vorig jaar 2,1 procent minder van zijn producten, maar dat werd meer dan goedgemaakt door 11,3 procent hogere prijzen, maakte topman Alan Jope donderdag bekend. De operationele winst van de voedings- en verzorgingsmultinational steeg daardoor licht naar 9,7 miljard euro. De omzet steeg, mede met dank aan gunstige wisselkoerseffecten, met 14,5 procent tot ruim 60 miljard euro.

Met de prijsstijgingen probeert de Britse multinational de gestegen kosten voor grondstoffen, energie, transport en lonen te compenseren. Die kostenstijgingen houden in elk geval de eerste helft van dit jaar aan, verwacht Unilever. Dat leidt tot meer prijsstijgingen en verder dalende verkopen. Voor de tweede helft van het jaar wordt een aanzienlijke lagere inflatie verwacht. Hoe veel precies, hangt volgens Jope af van diverse factoren, zoals de mate van economisch herstel in China. Deflatie – dalende prijzen – verwacht Unilever niet.

Het is de vraag hoe consumenten reageren op de aanhoudende prijsverhogingen. Afgelopen najaar zei Jope nog dat Unilever (ook bekend van merken als Hellmann’s, Omo, Rexona) niet merkt dat zijn A-merken ingeruild worden voor goedkopere huismerken. Dat zou inmiddels veranderd kunnen zijn. Topman Jope zei in een toelichting alle begrip te hebben voor de moeilijke positie waarin veel consumenten zitten. Volgens de Schot heeft Unilever ook niet alle kostenstijgingen doorberekend in de prijzen.

Duurzaamheid

Volgens Unilever, dat zijn hoofdkantoor twee jaar geleden naar Londen verhuisde, zijn de goede resultaten mede te danken aan wijzigingen in de organisatie die vorig jaar werden doorgevoerd. Dat gebeurde onder druk van ontevreden aandeelhouders, die vinden dat het bedrijf te veel dingen doet. Daardoor zouden de resultaten achterblijven bij die van concurrenten als Nestlé. Volgens die ontevreden beleggers zou Unilever ook minder op duurzaamheid moeten letten en meer op de winst.

Die kwestie komt op het bord van Hein Schumacher, nu nog topman van zuivelconcern FrieslandCampina. Hij volgt per 1 juli Jope op. Schumacher is al commissaris van Unilever en beloofde als Unilever-topman scherp op de resultaten te zullen letten. De Nederlander heeft de steun van activistisch aandeelhouder Nelson Peltz, een van de ontevreden beleggers die inmiddels commissaris is van Unilever.