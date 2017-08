Meer omzet en meer winst voor DSM

De oorzaak van de goede prestaties schuilt volgens het Limburgse bedrijf in de succesvolle strategie die het bedrijf heeft uitgestippeld. Tussen 2015 en 2018 wil het chemieconcern vooral stabiel zijn: de nadruk ligt op autonome groei en kostenbesparing, in plaats van het kopen en verkopen van bedrijfsonderdelen. Dat heeft resultaat, volgens bestuursvoorzitter Feike Sijbesma. 'Al onze afdelingen leverden betere resultaten dan [het gemidelde van] de markten waarin we opereren', zei hij tijdens een persconferentie. Alleen de groei in Latijns-Amerika blijft achter, volgens Sijbesma door een vleesschandaal in Brazilië.



DSM heeft baat bij de groeiende omzet in opkomende markten zoals China, zegt Joost van Beek, analist van Theodoor Gilissen Bankiers. 'De verschuiving naar meer industriële voeding, dus voeding die verpakt is, en de groeiende koopkracht in Azië pakt goed uit voor DSM.' DSM haalt zo'n 13 procent van zijn omzet uit China. Dat is volgens Van Beek de reden dat de voedingsafdeling van DSM meer groeit dan die van bijvoorbeeld levensmiddelenconcern Unilever.