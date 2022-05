Meer migratie naar Europa? De Europese Commissie komt met slecht onderbouwde argumenten

De Europese Commissie presenteerde deze week een plan om de migratie naar Europa te bevorderen. Europa wil op korte termijn ‘partnerschappen’ sluiten met Marokko, Tunesië en Egypte, en op langere termijn ook met andere Afrikaanse en Aziatische landen om legale migratie te vergemakkelijken.

De vraag is: waarom? Ik dacht er tijdens het lezen van het bericht eerlijk gezegd achteraan: in vredesnaam. Je kunt toch moeilijk beweren dat migratie een Europees succesverhaal is. Dus laten we kijken wat de Europese Commissie beweegt.

De Commissie draagt twee hoofdargumenten aan waarom Europa migratie ‘nodig heeft’. Ten eerste: ‘legale migratie komt onze samenleving en economie ten goede.’ Ten tweede: legale migratie ‘helpt irreguliere migratie terug te dringen’. De Commissie vindt dit ‘sterke politieke en economische argumenten’.

Zijn ze dat ook? Nou nee. In elk geval zijn ze slecht onderbouwd. Ik beperk me tot het eerste hoofdargument.

Hoe komt legale migratie de samenleving ten goede? De Commissie beweert het wel, maar geeft er geen enkel onderliggend argument voor. Leidt migratie soms tot meer sociale cohesie, onderlinge solidariteit, en vurig verlangde culturele diversiteit? Juist veel samenlevingen in Europa hebben het lastig met migratie, zou ik denken. Ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk, maar daar moet de Commissie dan wel argumenten voor geven.

Komt legale migratie de Europese economie ten goede? Volgens de Commissie helpt migratie de ‘druk op de arbeidsmarkt’ te verlichten, wat dan weer goed is voor ‘het concurrentievermogen’ en de ‘economische groei’. Dat klinkt natuurlijk goed, maar het is een dunne redenering, hoor. En er valt het nodige op af te dingen.

De Commissie verwijst naar de eigen statistiekpagina voor de onderbouwing van een en ander. En je zou willen dat de Commissie daar zelf ook eens naar gekeken zou hebben. Van de 447 miljoen Europeanen zijn er 23 miljoen niet-EU-burgers, een goede 5 procent van het totaal.

Hoe vergaat het hen op de arbeidsmarkt? Nou, als groep veel slechter dan de Europese burgers. Ik citeer: ‘De arbeidsparticipatie van de bevolking was in 2020 hoger voor EU-burgers (73,3 procent) dan voor niet-EU-burgers (57,6 procent).

Migranten van buiten de EU zijn oververtegenwoordigd in bepaalde beroepen en sectoren. Schoonmaak, verzorging, ongeschoolde arbeid in de mijnbouw, de industrie en het vervoer, bouwvak, arbeidskrachten in de landbouw en de visserij – dat is het type beroepen waarin de migranten oververtegenwoordigd zijn. Laaggeschoold werk dus, tegen lage lonen. De migranten zijn juist weer ondervertegenwoordigd bij beroepen als vakspecialist, wetenschapper, specialisten bedrijfsbeheer en geschoolde landbouwers – het hoger geschoolde werk tegen hogere beloningen.

Je moet dus nogal wat intellectuele toeren uithalen om te kunnen betogen dat het opvoeren van de migratie van buiten de EU gaat bijdragen aan ‘het concurrentievermogen en de economische groei’ van Europa. Die krachttoer was ook voor de Commissie blijkbaar te veel gevraagd, want er is geen poging toe ondernomen.

Uit de statistieken wordt intussen wel duidelijk op welk segment van de arbeidsmarkt de ‘druk op de arbeidsmarkt’ zal worden verlicht door toenemende migratie: de onderkant. De ongeschoolde en laaggeschoolde Europeanen krijgen er meer concurrentie bij. En daarmee is ook duidelijk waar deze migranten naar huizen gaan zoeken: niet in de villawijken van de Europese hoofdsteden.

De Commissie, zo komt het me voor, moet haar huiswerk overdoen en met een beter verhaal komen. Want deze versie rammelt aan alle kanten.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.