Meer mensen hebben slaapapneu, en daar profiteert Philips van

Goed jaar

Philips specialiseert zich al een tijdje in 'medtech', medische technologie, apparatuur waarmee de groeiende mondiale gezondheidsmarkt wordt bediend

Van Houten sprak van een goed jaar voor Philips. Het bedrijf is er volgens hem in geslaagd om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Ook is het Philips volgens de topman gelukt om de eigen portefeuille te versterken door middel van 'gerichte overnames'. Het bedrijf voerde de omzet vorig jaar met 2 procent op, tot 17,8 miljard euro. Vooral vanuit China en de Verenigde Staten was er meer vraag naar diagnose-apparatuur. Ook de winstgevendheid verbeterde. Over heel 2017 bleef er bij Philips onder de streep ruim een miljard euro over. Een jaar eerder was dat nog 831 miljoen euro. Niettemin reageerden beleggers teleurgesteld, vooral vanwege zorgen over de stagnerende omzet in het vierde kwartaal. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de Brexit voor Philips, en van het afschaffen van Obamacare in de VS. Amerikaanse ziekenhuizen zijn daardoor onzeker over hun inkomsten.