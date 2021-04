Meer dan een ton op je ING-rekening? Dat wordt betalen

Het hoofdkantoor van ING, in Amsterdam. Beeld Getty Images

Particuliere spaarders krijgen voor tegoeden onder een ton 0,01 procent rente. Zakelijke klanten krijgen al langer geen rente meer over hun spaargeld. Voor 97,8 procent van de klanten verandert er niets, verwacht de bank.

Volgens een enquête van de Consumentenbond verplaatst 80 procent van de consumenten het spaargeld wanneer de spaarrente negatief wordt. Een kwart van de mensen stapt over naar een bank die nog wel wat rente betaalt. Een op de vijf mensen bewaart het geld in cash. En 11 procent van de mensen zou het geld liever beleggen dan het zien verdampen op de bank.

Op 1 juli hebben ING, Rabobank en Triodos hun voorwaarden aangepast zodat ze negatieve spaarrente kunnen voeren. ABN Amro deed dat al op 1 april 2020. De Consumentenbond pleit er daarom voor het limiet van negatieve rente niet onder de 100.000 euro te laten komen.

Volgens een woordvoerder van de bond is er voor de ‘gewone’ spaarder nu nog weinig aan de hand. ‘Maar als dit bedrag onder de ton komt raakt het een grote groep mensen.’ Nederlanders hebben gemiddeld zo’n 40 duizend euro spaargeld. Ze wijst op de rentevoorwaarde die eenzijdig is veranderd: ‘Je stopt je geld op de bank onder de voorwaarde dat je er rente over krijgt en dan moet je plotseling geld gaan betalen. Dat is niet de afspraak.’

Een woordvoerder van ING kan geen uitspraken doen over of de grens verder wordt verlaagd.