Meer dan de helft van de gedupeerde DSB-leners na tien jaar nog lang niet uit de ellende

Veel belangstelling voor de veiling van het autopark van DSB. Beeld Joost van den Broek

Het overgrote deel van de groep had geen financiële problemen voordat ze hun handtekening zetten onder een lening van DSB Bank. Dat blijkt uit een steekproef van de Volkskrant.

Het is zaterdag exact tien jaar geleden dat DSB Bank failliet ging. Spaarders van de bank kregen hun geld terug. Voor hen is het dossier DSB, op verloren rente na, zonder noemenswaardige schade afgerond. Maar voor duizenden leners is het DSB-tijdperk allerminst afgesloten. Zij torsen nog elke dag de last mee van een schuld met voorwaarden die vandaag de dag niet acceptabel zouden zijn.

DSB had circa 110 duizend lenende klanten ten tijde van de definitieve ondergang op 19 oktober 2009. Zij hadden gezamenlijk een schuldenberg van ruim 7 miljard euro, bestaande uit eerste en tweede hypotheken en consumptieve kredieten. Een deel van de klanten sloot zich aan bij verenigingen die hen hielpen schade te claimen bij de failliete bank. Onverantwoord hoge leningen en in contracten verstopte koopsompolissen en verzekeringen hadden die schade veroorzaakt.

Financiële problemen

De Volkskrant verspreidde een enquête onder het klantenbestand van ConsumentenClaim, een van deze claimbureaus. 158 leners van toen gaven inzage in hun huidige financiële situatie. 51 procent van de destijds benadeelden ervaart nu financiële problemen. Voor negen op de tien geënquêteerden vormt een lening van DSB-bank de basis van alle financiële ellende.

Uit langere interviews met twintig DSB-klanten blijkt dat sommige klanten restschulden van meer dan een ton hebben overgehouden aan de lening. Sommige leners betalen zich al tien jaar blauw zonder uitzicht op een laatste termijn. Vooral bij ander onheil als een scheiding, ziekte of werkloosheid raken ze in de financiële problemen. In het meest extreme geval eet een stel bij toerbeurt een warme maaltijd, omdat ze anders niet rondkomen.

Dat zo veel DSB-klanten tien jaar na dato niet uit de schulden zijn geholpen, verbaast Marco Florijn niet. ‘Tien jaar geleden was het dogma: eigen schuld, dikke bult’, zegt de voorzitter van schuldhulpverlenersvereniging NVVK. De laatste jaren is vroegsignalering van financiële problemen een thema geworden, legt hij uit. Ook zijn er allerlei regels gekomen om risicovolle producten van financiële instellingen aan banden te leggen. ‘Maar schulden hebben een lang naijleffect.’

DSB-curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe erkennen dat het mogelijk is dat een groep klanten van DSB nog altijd in de financiële problemen zit. ‘Macro gezien vinden wij dat er heel grote stappen gezet zijn. Als u zegt dat er micro hier en daar nog problemen zijn, wil ik dat graag aannemen. Maar ik denk dat er geen financiële instelling is waarvoor dat niet geldt’, zegt Knüppe.