Meer bedrijven sluiten hun deuren, afgelopen maand hoogste aantal faillissementen dit jaar

Een restaurant in Haarlem na sluiting. Beeld Olaf Kraak / ANP

Er gaan wel nog steeds flink minder bedrijven failliet dan voor de coronacrisis, toen het aantal maandelijkse faillissementen zo rond de 300 lag. Dankzij de massale coronasteun van de overheid vallen er sinds medio 2020 nog maar weinig bedrijven om.

In oktober is de loonsteun voor ondernemers vervallen. Het is volgens het CBS mogelijk dat dit heeft geleid tot een stijging in het aantal faillissementen in november. ‘Het zou geen rare verklaring zijn’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Volgens hem is het wel ‘oppassen’ om conclusies te trekken op basis van één maandcijfer. Bedrijven kunnen vanwege de coronamaatregelen weer loonsteun aanvragen voor de maanden november en december.

MKB Nederland is blij met de nieuwe overheidssteun, maar wijst erop dat bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren weinig vet meer op de botten hebben. Als de situatie van terugkerende lockdowns langer voortduurt, zal het aantal faillissementen verder toenemen, verwacht de belangenorganisatie.

Bouwbedrijf valt vaker om

In de handel gingen meeste bedrijven failliet. Relatief kende de bouw de meeste faillissementen. In november gingen 36 bouwbedrijven failliet, aanzienlijk meer dan de 22 van een maand eerder. Brancheorganisatie Bouwend Nederland maakt zich echter nog geen zorgen, omdat het aantal faillissementen in de branche op maandbasis wel vaker fluctueert.

De inflatie is daar volgens Bouwend Nederland geen reden voor. ‘De sector heeft al maanden last van hogere inkoopprijzen’, aldus een woordvoerder. Bovendien zijn er tot nu toe in 2021 aanzienlijk minder bouwbedrijven failliet gegaan dan op hetzelfde moment in 2020, toen het totaal ook al lager lag dan een jaar eerder.

De Nederlandse economie draait overigens goed, blijkt uit regionale cijfers van het CBS. De omvang van de economie is in het derde kwartaal 2021 in bijna alle regio’s groter dan twee jaar geleden, voor corona. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 was in 49 regio’s de economie groter en in één regio vergelijkbaar. Alleen in Haarlemmermeer en delen van Groningen was de economie kleiner. De totale Nederlandse economie was 2,3 procent groter dan twee jaar geleden.