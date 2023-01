Medicijntekort dreigt na definitieve sluiting Leidse pillenfabriek InnoGenerics

InnoGenerics produceerde onder meer paracetamol. Beeld ANP

De geneesmiddelenfabrikant werd in december al failliet verklaard door de Haagse rechtbank, waarna de curator op zoek ging naar mogelijke kopers. Woensdag bleek echter dat alle geïnteresseerde partijen zich hebben teruggetrokken omdat zij niet de volledige fabriekscapaciteit kunnen gebruiken door Nederlandse regelgeving. Ook InnoGenerics kon voor het faillissement slechts een kwart van de totale capaciteit benutten.

De Leidse pillenfabrikant produceerden jaarlijks circa 3 miljard pillen voor handelsvergunninghouders, bedrijven die geneesmiddelen op de markt brengen. Daarmee was het de grootste Nederlandse producent van patentvrije medicijnen. Met de sluiting wordt Nederland voor geneesmiddelen afhankelijker van landen als China en India. Zorgminister Ernst Kuipers waarschuwde in december voor mogelijke medicijntekorten door het wegvallen van de Nederlandse producent.

Ook belangenorganisaties als de Hartstichting en de branchevereniging voor Nederlandse apothekers (KNMP) maken zich zorgen. ‘Apothekers signaleren al jaren tekorten’, stelt KNMP-voorzitter Arie Prins, die voorziet dat het probleem alleen maar groter wordt. De fabriek in Leiden produceerden onder meer pillen voor antidepressiva en bloeddrukverlagers. ‘Die kun je voortaan uit het buitenland halen, maar dat maakt onze infrastructuur wel een stuk kwetsbaarder voor problemen in de toeleveringsketen. En bij medicatie kun je niet zomaar zeggen: u wacht maar even.’

Geen staatssteun

Dat de Leidse medicijnfabriek verdwijnt, is volgens KNMP mede te wijten aan het in 1996 ingevoerde prijsplafond voor geneesmiddelen. Prins: ‘Natuurlijk zijn goedkope medicijnen niet slecht als het gaat om de zorgkosten, maar de prijzen zijn nu zo laag dat het niet meer uit kan om hier te produceren.’ Bogin, de branchevereniging voor generieke medicijnproducenten als InnoGenerics, sluit zich daarbij aan.

Op dit moment wordt het gros van de medicatie al geïmporteerd uit landen met nog lagere prijzen. Minder afhankelijkheid van landen als China en India was eerder reden voor het kabinet om de noodlijdende medicijnfabriek te helpen. In 2020 dreigde de fabriek, toen nog bekend als Apotex, bijna te sluiten nadat de Indiase eigenaar Aurobindo Pharma er geen brood meer in zag. Om de productie in Nederland overeind te houden kreeg InnoGenerics als nieuwe eigenaar 6,7 miljoen euro aan staatssteun van VWS.

Ditmaal kreeg het bedrijf ‘slechts’ 400 duizend euro om de curator meer tijd te geven bij de zoektocht naar mogelijke kopers. Het ministerie voelde verder weinig voor nieuwe staatssteun. Hoewel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt voor mogelijke medicijntekorten, is het toekomstperspectief van de fabriek in Leiden volgens minister Kuipers ook met nieuwe financiering te onzeker.

Minister Kuipers stelt dat de gezondheidsinspectie bij eventuele tekorten toestemming kan verlenen voor de import van vergelijkbare medicijnen uit het buitenland. De buitenlandse medicatie is volgens branchevereniging KNMP niet per se een probleem, mits er genoeg voorraad is bij eventuele leveringsproblemen. Om daarvoor te zorgen, heeft minister Kuipers groothandelaren en handelsvergunningshouders verplicht om vanaf 2023 een voorraad aan te houden van tweeënhalve maand.