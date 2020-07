Mediamarkt verkocht iMacs voor nog geen 7 euro – per ongeluk

Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Anderhalve week geleden konden Mediamarkt-klanten voor enkele euro’s een Apple computer aanschaffen, die in enkele gevallen ook werd thuisbezorgd. Volgens de winkel was er sprake van een foutieve prijs, waardoor klanten iMacs ter waarde van duizenden euro’s konden kopen voor een fractie van dat bedrag.

Het aantal consumenten die hun kans schoon zagen, is volgens woordvoerder Jeroen Baardemans op twee handen te tellen. ‘Er gingen binnen de organisatie vrij snel alarmbellen af. De klantenservice heeft met alle klanten contact opgenomen om het misverstand uit te leggen en een oplossing te vinden. Bijna iedereen begreep dat dit te mooi was om waar te zijn.’

De meeste pakketten moesten nog verzonden worden, maar twee klanten hadden hun bestelling al ontvangen. Van hen eist de winkelketen dat ze de computers nu terugsturen, of duizenden euro’s bijbetalen. De twee klanten voelen daar niets voor.

Koopovereenkomst

Eén van hen is de 22-jarige Nemo Strengman uit Emmen. Op zaterdag 27 juni kocht de Emmenaar drie iMacs voor nog geen 7 euro. ‘MediaMarkt heeft wel vaker bizarre aanbiedingen, dus ik dacht dat het hier om een legitieme actie ging’, vertelt Strengman aan het AD. ‘Ik was op zoek naar drie iMacs voor mijn reclamebedrijf, dus ik heb meteen van die aanbieding gebruikgemaakt. Ik kreeg een order- en bezorgingsbevestiging en een dag later kreeg ik de computers binnen. Dat is voor mij de bevestiging dat Mediamarkt de computers wilde verkopen en dat ik de iMacs mag houden. Voor mij is de koopovereenkomst dan afgerond.’

Dat de Mediamarkt heeft aangeboden om de computers zelf te komen ophalen, maar dat mocht niet baten. De twee klanten hebben zich gemeld bij juridisch adviesbureau Aliter Melius. In 2017 stapte Aliter Melius namens ruim duizend klanten naar de rechter, omdat meubelwinkel Leen Bakker weigerde hoogslapers te leveren die door de winkel online per vergissing met flinke kortingen werden aangeboden.

Volgens jurist Chizki Loonstein is onbetwist dat de koop van de iMacs rechtsgeldig is. ‘De computers zijn besteld, betaald en bezorgd.’ Dat de Mediamarkt-site een verkeerde bedrag weergaf, wil hij best geloven, maar Loonstein vraagt zich af waarom het risico van de foutieve prijs nu bij de consument komt te liggen. ‘Het gaat niet over veel geld, maar het is een interessante zaak om aan de rechter voor te leggen.’ Volgens Loonstein heeft de Mediamarkt al laten weten een incassoprocedure op te starten.

Op juridische vervolgstappen wil de woordvoerder van de Mediamarkt niet ingaan. Baardemans: ‘Ik voel er niets voor om deze situatie via de media te behandelen. Wij proberen met de twee klanten in gesprek te blijven, maar een incassoprocedure is een mogelijk vervolg.’