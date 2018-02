MediaMarkt ontdekt: Black Friday verpest de feestdagen

MediaMarkt moet beter op de kleintjes letten. Zo wil het zijn voorraden gaan verkleinen en op die wijze 30 miljoen euro besparen. Ook wil het bedrijf zijn facturen sneller betaald krijgen.



Aanleiding voor de ingrepen zijn de tegenvallende resultaten in het jongste kwartaal, dat eind januari afliep. MediaMarkt zag de nettowinst met 11 procent zakken tot 108 miljoen euro. De omzet steeg met slechts 1,3 procent tot 6,9 miljard euro. In het afgesloten kwartaal vielen het uit de Verenigde Staten overgewaaide prijzencircus Black Friday (eind november) én de feestdagen. Maar de feestdagen gaven niet tot de vette omzetten waar MediaMarkt op had gehoopt, al was het maar omdat klanten kennelijk met Black Friday het geld hadden uitgegeven dat ze anders als sint of kerstman zouden hebben gespendeerd.



De enige troost voor MediaMarkt is dat de online-verkopen harder stegen, tot ruim 12 procent van het geheel. Topman Pieter Haas wil snel elke zesde euro in de webwinkels verdienen.