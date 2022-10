Max Verstappen en Engels voetbal helpen Viaplay aan ruim 1 miljoen Nederlandse abonnees

Een uitzending van de Formule 1-tiendaagse door Viaplay. Beeld Bruno Press

Het bedrijf, dat sinds maart in Nederland actief is, zag het aantal klanten wereldwijd bovendien toenemen tot ruim 6,4 miljoen, 78 procent meer dan een jaar geleden. ‘Een fantastische prestatie’, aldus topman Anders Jensen dinsdag in een videopresentatie bij de kwartaalcijfers. Het behalen van een miljoen abonnees in Nederland is volgens hem een belangrijke mijlpaal voor de internationale groei.

Vorig jaar wist moederbedrijf Nordic Entertainment Group de Nederlandse televisierechten van het energieslurpende Formule 1-circus op de kop te tikken. Het Zweedse bedrijf betaalde circa 100 miljoen euro om tot 2025 de races uit te zenden, waardoor voormalig F1-baken Ziggo Sport achter het net viste.

Een goede investering, zo blijkt nu. De groei van het bedrijf is grotendeels te danken aan de vele Max Verstappen-fans die geld neerleggen om de races te zien. Het succes van de F1-coureur bleef dan ook niet onbesproken door Jensen: ‘Ons partnerschap met deze jonge ster zal nog vele uren aan mooie content opleveren de komende jaren.’

Haaland-mania blijft uit

Naast Formule 1 biedt de streamingdienst achter de betaalmuur ook andere sportcompetities, series en films aan in de elf landen waar het bedrijf actief is. Met de toevoeging van de voetbalwedstrijden in de Engelse Premier League hoopte het bedrijf afgelopen kwartaal nog meer voetballiefhebbers aan te trekken, zeker nu de Noorse spits Erling Haaland furore maakt in de Engelse competitie. Maar het aantal Noorse abonnees groeide naar 4,6 miljoen, 200 duizend minder dan verwacht.

In Nederland en Polen leverde de Premier League wel veel nieuwe abonnees op, schrijft het bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers. Met de internationale Viaplay-activiteiten (alles buiten Scandinavië) haalde het bedrijf 685 duizend nieuwe abonnees op. Een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Ook de omzet van het platform nam toe, mede dankzij de hogere abonnementsprijzen in Nederland. De advertentie-inkomsten daalden wel met 3 procent en ook de kosten namen toe door nieuwe content. Onder de streep leidt Viaplay nu wel een nettoverlies van ruim 600 duizend euro. Het bedrijf verwacht vanaf 2024 winst te maken door het stijgende aantal abonnees en geplande kostenbesparingen.

De komende tijd zet de Zweedse streamingdienst in op verdere groei. Eind 2023 is Viaplay actief in 21 landen, stelde ceo Jensen eerder. Afgelopen zomer nam zijn bedrijf de Britse sportzender Premier Sports over in aanloop naar de lancering van Viaplay in het Verenigd Koninkrijk begin november. De aankoop moet het bedrijf helpen nog voor het eind van het jaar de verwachte doelstelling van 7,3 miljoen abonnees te bereiken.